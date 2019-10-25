25.10.19 16:00 Пресс-конференция: "Обстоятельства гибели Виктора Дектярева позывной "Сенсей" - свидетельство очевидцев"

25 октября 2019, 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Обстоятельства гибели Виктора Дектярева позывной" Сенсей "- свидетельство очевидцев". Cпикеры: Анатолий Крайнов, ветеран АТО, командир разведки группы "Купол"; Игорь Оваденко, ветеран АТО; Александр Василенко, ветеран АТО. Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal