Сегодня НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

После того, как в начале октября из оборота вывели мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, 25 октября Национальный банк Украины намерен запустить в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет мыслителя и общественного деятеля конца XIX века Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины. Основной цвет банкноты - голубой. Последний раз Нацбанк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад, в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Как сообщали Українські Новини, в рамках мероприятия, посвященного 25-тилетию Банкнотно-монетного двора Украины Национальный банк (НБУ) показал процесс изготовления 1000-гривневой купюры. Ранее в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию. Также стало известно, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.