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25 октября 2019, пятница, 09:10 332
Экономика 2019-10-25T09:10:27+03:00
Українські Новини
Сегодня НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Сегодня НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

НБУ, Банкнота, новые банкноты, выпуск банкнот
Купюры в тысячу гривен. Фото:
Купюры в тысячу гривен. Фото: "Сегодня"

После того, как в начале октября из оборота вывели мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, 25 октября Национальный банк Украины намерен запустить в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет мыслителя и общественного деятеля конца XIX века Владимира Вернадского.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Основной цвет банкноты - голубой.

Последний раз Нацбанк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад, в 2006 году.

Это была банкнота номиналом 500 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в рамках мероприятия, посвященного 25-тилетию Банкнотно-монетного двора Украины Национальный банк (НБУ) показал процесс изготовления 1000-гривневой купюры.

Ранее в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.

Также стало известно, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.

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