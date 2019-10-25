Как получить субсидию без очереди

Перед началом отопительного сезона Министерство социальной политики не только обновило механизм выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги, но и объяснило, как быстро и без очередей оформить помощь через интернет.

Что для этого нужно:

1. Зайти в рубрику "Е-сервисы" на сайте Минсоцполитики.

2. В рубрике "Е-сервисы" выбрать раздел "Субсидии"

3. Оттуда субсидиант автоматически попадает на сайт, на котором нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.

4. Если клиенту подходит "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", подать и подписать документы можно онлайн и идти в управление социальной защиты не надо.

5. Если пользователь выбирает "регистрацию или вход по адресу электронной почты", подать документы нужно в бумажной форме в органы соцзащиты. При этом процедура облегчается тем, что после заполнения формы на сайте субсидиант получит ПДФ-документ, который следует распечатать и подписать.

Есть три варианта подачи документов на субсидию через интернет

6. Следующим шагом будет заполнение электронных форм, а именно:

- Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделения банка),

- Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

Формы для заявителя субсидии. Фото: Минсоцполитики

7. После заполнения всех необходимых реквизитов следует проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.

8. В итоге на электронный адрес должно прийти сообщение (его лучше сохранить):

1) Ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано. Ее номер - 1111111111111.

2) Будет рассматривать заявление именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.

3) В случае, если вы не использовали электронную цифровую подпись, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.

4) В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время вашего визита.

5) К этому письму также приложены копии поданных вами документов.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 повысится норма обязательного платежа домохозяйства за коммунальные услуги с 15% до 20% совокупного дохода. При этом Кабмин обещает охватить большее количество малоимущих потребителей. Правительство также упростило получение субсидий для трех категорий граждан.