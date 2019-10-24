В Индии арестовали браконьера, который обедал гениталиями медведей

После 6 лет поисков, в Индии арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве медведей для потребления в пищу их половых органов. Об этом передает ВВС Украина.

В частости, речь идет о медведях-губачах, которые в народе получили прозвище "медведи-ленивцы".

Правоохранители в течение нескольких лет искали бракоьера на имя Ярлен, который стабильно убивал медведей-губачей. Отмечается, что останки животных с вырезанными гениталиями нашли в национальном парке.

Браконьер выходец из кочевого племени парди-бехелия, согласно вере которых, половой орган медведя-губача является афродизиаком. Известно, что медвежью желчь используют в традиционной китайской медицине. Она имеет высокую цену на черном рынке.

Кроме того, мужчину подозревают в незаконной охоте на тигров и торговли ими в центральной Индии.

Полиция утверждает, что Ярлен скрывался, используя документы на разные фамилии. Для того, чтобы арестовать браконьера, было создано специальную команду. Преследование продолжалось на протяжении шести лет. Сам браконьер не комментирует обвинения, суд оставил его под стражей.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индии родилась необычная девочка с дополнительными конечностями.

Также в Сумах суд приговорил мужчину к 6 месяцам ареста за убийство бездомной собаки.