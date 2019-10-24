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24 октября 2019, четверг, 17:42 265
Происшествия 2019-10-24T17:43:53+03:00
Українські Новини
В Бангладеш за сожжение школьницы 16 осужденным вынесли смертный приговор

В Бангладеш за сожжение школьницы 16 осужденным вынесли смертный приговор

Бангладеш, Сожжение, сексуальные домогательства, Убийство школьников
Тюрьма,приговор.Фото:pixabay
Тюрьма,приговор.Фото:pixabay

В Бангладеш суд приговорил 16 граждан к смертной казни после того, как 19-летнюю школьницу сожгли на крыше школы. Об этом передает российская служба ВВС.

Инцидент, случившийся в апреле в маленьком городке Фени в 160 км от столицы, поразил многих жителей и вызвал массу протестов с требованиями правосудия. Ученицу религиозного медрессе, 19-летнюю Нусрат Джахан облили керосином и сожгли на крыше школы после того, как она обратилась в полицию из-за сексуальных домогательств со стороны директора.

Вскоре, в ходе расследования выяснилось, что к преступлению были причастны несколько мужчин и одноклассниц  девушки.

Трое учителей медресе, в том числе директор Сирадж Уд Дула, и двое руководителей местного отделения правящей партии "Лига Авами" также были среди тех, кого суд признал виновными в убийстве. Полиция заявила, что директор, которого задержали после заявления Нусрат, отдал приказ расправиться с ученицей, пока находился в тюремной камере.

Судебный процесс над 16 обвиняемыми прошел в быстром темпе, хотя обычно подобные разбирательства длятся годами. Прокурор Хафез Ахмед назвал это свидетельством того, что в Бангладеш "убийство никому не сойдет с рук".

Как выяснилось, несколько полицейских тоже сотрудничали с преступниками и помогали им, распространяя ложные сведения о том, что Нусрат покончила с собой, а не была убита. Однако их не обнаружили среди осужденных.

Семья девушки находится под защитой полиции, передает ведомство. Родственники приветствовали вердикт суда и попросили привести приговор в исполнение как можно скорее.

В Бангладеш смертная казнь осуществляется через повешение.

Как сообщали Українські Новини, ранее боевики Исламского государства сожгли за раз более 40 человек.

Также в Африке сожгли семерых человек по обвинению в колдовстве.

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