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  • Власти эксгумировали останки испанского диктатора и "переселили" его к жене
24 октября 2019, четверг, 16:03 27
Европа 2019-10-24T16:04:11+03:00
Українські Новини
Власти эксгумировали останки испанского диктатора и "переселили" его к жене

Власти эксгумировали останки испанского диктатора и "переселили" его к жене

Испания, Эксгумация, Барселона, Диктатор
Флаг Испании. Фото: pixabay
Флаг Испании. Фото: pixabay

Испанские власти, которые ранее не могли определиться с новым местом захоронения диктатора, одобрили эксгумацию Франсиско Франко и разрешили перенести из комплекса "Долина павших" близ Мадрид на обычное кладбище, где похоронена его жена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство. 

24 октября гроб извлекли из могилы примерно в 10:30 по местному времени (11:30 по Киеву). Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Власти Испании запретили использование мобильных телефонов в ходе процедуры. Кроме того, все присутствующие должны были пройти через металлоискатель. Представителей СМИ на эксгумацию не пустили. Ожидается, что перенос останков каудильо обойдется государству примерно в €63 тыс. 

Как ожидается, в скором времени останки на вертолете будут доставлены на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио. Там состоится перезахоронение каудильо, перед погребением пройдет служба. На церемонии разрешили присутствовать 22 родственникам Франко. Новое место захоронения диктатора будет находиться в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг мог привести к нарушениям общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне.

Франко пришел к власти в Испании после вооруженного переворота и гражданской войны 1936-1939 годов. Он руководил как каудильо (диктатор) в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое.

Как сообщали Українські Новини, в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами, из-за чего в местном аэропорту отменили сотни рейсов, а туристы со всего мира не смогли вовремя вернуться домой. 

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