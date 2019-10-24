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  • 25.10.19 14:00 Пресс-конференция платформы Global 100% RE Украины о ситуации в секторе возобновляемых источников энергии
24 октября 2019, четверг, 15:51 92
Пресс-центр 2019-10-24T16:30:18+03:00
Українські Новини
25.10.19 14:00 Пресс-конференция платформы Global 100% RE Украины о ситуации в секторе возобновляемых источник

25.10.19 14:00 Пресс-конференция платформы Global 100% RE Украины о ситуации в секторе возобновляемых источников энергии

25 октября 2019 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция платформы Global 100% RE Украины о ситуации в секторе возобновляемых источников энергии.

Организатор: Global 100% RE Украины.

На пресс конференции участники платформы Global 100% RE Украины, которая является крупнейшим общественным объединением ассоциаций, компаний, экспертов вместе с гражданским обществом объединенных общей целью и идеями перехода Украины на 100% возобновляемых источников энергии, выскажут свои позиции и предложения относительно положений проекта Закона № 2236-2, о внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии".

Сегодня эта острая тема откровенно волнует общество, бизнес и иностранных инвесторов, поскольку действия и шаги представителей парламента идут в разрез с заявлениями правительства и Президента о готовности защищать инвестиции в Украину. Намерения о росте экономики на 40% могут так и остаться намерениями при таком отношении к иностранным инвесторам и правилам работы на рынке Украины.

Существует глубокая обеспокоенность отсутствием диалога и попыток найти реальное взаимоприемлемое решение. Органами власти не представлены количественные расчеты, экономические и технические обоснования, подтверждающие позицию Комитета, зато предложенный проект закона реально угрожает и развитию возобновляемой энергетики и страны в целом.

Среди приглашенных участников:

  • Александр Домбровский, председатель правления "Global 100% RE Украины";
  • Андрей Конеченков, глава правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации", член правления "Global 100% RE Украины";
  • Георгий Гелетуха, председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины", член правления "Global 100% RE Украины";
  • Александр Репкин, президент "Украинского Водного Совета", член правления "Global 100% RE Украины";
  • Артем Семенишин, исполнительный директор "Ассоциации Солнечной Энергетики Украины", член правления "Global 100% RE Украины";
  • Людмила Цыганок, президент "Профессиональной Ассоциации Экологов Украины", председатель наблюдательного Совета "Global 100% RE Украины";
  • Иван Гайдук, исполнительный директор "Global 100% RE Украины".

Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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