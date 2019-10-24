подписаться на рассылку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Ткаченко создает депутатские объединения "Новый Киев" в Киевсовете и в Верховной Раде
24 октября 2019, четверг, 12:48 494
Политика 2019-10-24T13:01:21+03:00
Українські Новини
Ткаченко создает депутатские объединения "Новый Киев" в Киевсовете и в Верховной Раде

Ткаченко создает депутатские объединения "Новый Киев" в Киевсовете и в Верховной Раде

Депутаты Верховной Рады начали создание межфракционного объединения ради вывода Киева из кризиса. Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook. Также он отметил, что депутаты Киевсовета, со своей стороны, анонсировали объединение в депутатскую группу "Новый Киев".

"Я рад, что в Киевсовете нашлись люди, которые готовы публично создать реальную оппозицию все еще действующей власти в городе и открыто заявить о том, что в городе бардак. Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде. Мы начали создание межфракционного объединения, очевидно, что с таким же названием "Новый Киев". Я провел беседы со многими депутатами Слуги народа и других фракций и получил их поддержку. Думаю, на следующей неделе о таком межфракционном объединении будет объявлено ", - сообщил Александр Ткаченко.

По его словам, управленческий беспорядок и злоупотребления с бюджетными средствами должны получить оценку правоохранительных органов.

"В Киеве сегодня туман, и он лучше передает состояние, в котором находится город. У нас есть мэр, который даже не смог потратить больше половины бюджета Киева на социально-экономическое развитие - то направление, которое больше всего требует инвестиций. Несколько миллиардов гривен из городского бюджета держит на депозитах. А то, что он тратил, шло друзьям, которые сейчас находятся под стражей и, надеюсь, что некоторые другие друзья так же там окажутся ", - считает народный депутат.

Также, по словам Александра Ткаченко, должно быть запущена реальная перезагрузка власти в столице, чтобы в полной мере реализовать городское самоуправление.

"Мы приняли в первом чтении Закон о столице для того, чтобы запустить механизм обновления города, и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия самоуправляющейся столицы. И мы доведем дело до конца ", - подчеркнул Ткаченко.
Архив
Новости
Суд назначил психологическую экспертизу экс-министру энергетики Насалику 13:01 Обновляется
Более 50% украинцев считают массовый выезд граждан за границу наибольшей угрозой, - опрос 12:57
Ткаченко создает депутатские объединения "Новый Киев" в Киевсовете и в Верховной Раде 12:48
Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками 12:45
Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу, - энергетическая ассоциация 12:41
больше новостей
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове 10:05
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
Новым замминистра по развитию общин назначат уволенного экс-главу ГАСК, находящегося под следствием, - СМИ 17:12
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok