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  • Зеленского уличили во лжи и манипуляциях на пресс-марафоне: где сказал неправду
24 октября 2019, четверг, 08:42 394
Политика 2019-10-24T08:43:25+03:00
Українські Новини
Зеленского уличили во лжи и манипуляциях на пресс-марафоне: где сказал неправду

Зеленского уличили во лжи и манипуляциях на пресс-марафоне: где сказал неправду

Киев, Президент, Ложь, Правда, Владимир Зеленский, Пресс-марафон
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

10 октября состоялся рекордный пресс-марафон Президента Владимира Зеленского. Во время пресс-марафона Зеленский озвучивал не более 1 факта в час. Из них 6 содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений - правда. Об этом сообщает VoxCheck.

Правдивыми были слова Зеленского:

  • о политике безопасностной помощи Украине от США;
  • о налаживании отношений с Польшей;
  • о непричастности депутатов "Слуги народа" к законопроекту о легализации медицинского каннабиса;
  • об условиях МВФ по установлении рыночной цены на газ для населения;
  • о не поддержке продажи сельхозземель иностранцам 80% населения;
  • о том, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Не прошли проверку заявления:

  • о социологических данных по части населения, которая желает закончить войну (Зеленский называет цифру 89%, журналисты же отмечают, что ни один из опросов социологических компаний, которые есть в свободном доступе, не имеют таких цифр);
  • о том, что США уже ввели санкции против "Северного потока-2" (издание отмечает, что проект санкций одобрил только комитет Сената США. Еще нужно одобрение Палаты представителей и Президента)
  • о том, что Дания поддерживает украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода (журналисты отмечают, что здесь преувеличение, потому что Дания пока воздерживается от окончательного ответа);
  • об уменьшении цены на газ для населения с приходом новой власти (цены начали снижать еще в апреле во время правления правительства Гройсмана);
  • манипулятивным был ответ о возвращении украинцев из-за рубежа с приходом новой власти (согласно годовым данным Госстата, миграционное сальдо росло и в 2017, и в 2018 годах);
  • о бюджете СНБО и бюджете на безопасность и оборону президент преувеличил, назвав неправдивой информацию, что в проекте бюджета заложено 28 млрд грн на СНБО. Зеленский также отмечал, что большая часть этой суммы вернулась в Министерство обороны.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проводил пресс-марафон 14 часов, в два раза побив мировой рекорд. 

Также Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос

Тем временем Зеленский заявил, что у него нет времени даже на парикмахерскую.

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