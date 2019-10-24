Зеленского уличили во лжи и манипуляциях на пресс-марафоне: где сказал неправду

10 октября состоялся рекордный пресс-марафон Президента Владимира Зеленского. Во время пресс-марафона Зеленский озвучивал не более 1 факта в час. Из них 6 содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений - правда. Об этом сообщает VoxCheck. Правдивыми были слова Зеленского: о политике безопасностной помощи Украине от США; о налаживании отношений с Польшей; о непричастности депутатов "Слуги народа" к законопроекту о легализации медицинского каннабиса; об условиях МВФ по установлении рыночной цены на газ для населения; о не поддержке продажи сельхозземель иностранцам 80% населения; о том, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать до 31 декабря 2019 года. Не прошли проверку заявления: о социологических данных по части населения, которая желает закончить войну (Зеленский называет цифру 89%, журналисты же отмечают, что ни один из опросов социологических компаний, которые есть в свободном доступе, не имеют таких цифр); о том, что США уже ввели санкции против "Северного потока-2" (издание отмечает, что проект санкций одобрил только комитет Сената США. Еще нужно одобрение Палаты представителей и Президента) о том, что Дания поддерживает украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода (журналисты отмечают, что здесь преувеличение, потому что Дания пока воздерживается от окончательного ответа); об уменьшении цены на газ для населения с приходом новой власти (цены начали снижать еще в апреле во время правления правительства Гройсмана); манипулятивным был ответ о возвращении украинцев из-за рубежа с приходом новой власти (согласно годовым данным Госстата, миграционное сальдо росло и в 2017, и в 2018 годах); о бюджете СНБО и бюджете на безопасность и оборону президент преувеличил, назвав неправдивой информацию, что в проекте бюджета заложено 28 млрд грн на СНБО. Зеленский также отмечал, что большая часть этой суммы вернулась в Министерство обороны. Как сообщали Українські Новини, Зеленский проводил пресс-марафон 14 часов, в два раза побив мировой рекорд. Также Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос. Тем временем Зеленский заявил, что у него нет времени даже на парикмахерскую.