Дубинский под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты

Сегодня, 23 октября, состоялась проверка на полиграфе депутатов от "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Дубинского, во время которой последний заявил, что не берет взятки за какие-либо законопроекты и их блокирование. Об этом сообщает Страна.

Так, проверка депутатов на детекторе лжи проходит в прямом эфире, на который пригласили журналистов.

Отмечается, что Дубинский отрицает, что получал 30 или 50 тысяч долларов за блокирование закона №2047, который в частности ликвидирует так называемые "площадки Яценко".

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи.

Также в понедельник, 28 октября, депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" собирают в 18:30 в центре "Парковый" возле здания парламента. Руководство фракции намерено обсудить выступление Евгения Шевченко на российском телевидении, скандал с депутатом Медяником и ситуацию в комитете финансов.

Ранее "Слуга народа" хотела проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.