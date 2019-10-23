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23 октября 2019, среда, 18:35 51
Верховная Рада и партии 2019-10-23T19:02:12+03:00
Українські Новини
При президенте Зеленском "смотрящих" не будет, это я вам гарантирую, - Тищенко

При президенте Зеленском "смотрящих" не будет, это я вам гарантирую, - Тищенко

Киев
Тищенко. Фото:
Тищенко. Фото: "Информатор"

Депутат Верховной Рады, заместитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отрицает информацию о том, что его планируют сделать новым "смотрящим" по Киеву и гарантирует, что при президенте Зеленском "смотрящих" не будет.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Слово "смотрящий" в нашей команде не существует и мы против этого. У меня эта информация вызывает тревогу, но тем не менее дает понимание, кто придумал эту новость. Это те люди, которые и создавали институт "смотрящих". Во-первых, это полная неправда. Глупости. Видимо автор этой информации больше знает, чем те люди, которых он перечислял. Однозначно видно, что эта информационная статья заказная. Всем не нравится моя позиция свободного человека. Я пришел во власть только для того, чтобы изменить страну к лучшему и поэтому понятно, что кому-то это не нравится. Кому-то не нравится моя позиция во время голосования. В последнее время, несмотря на то, что у меня нет никаких яхт, заводов и так далее, но все, что я слышу про себя - все высасывается из пальца", - сказал Тищенко.

По его словам, "смотрящие" должны уйти в прошлое вместе с предыдущей властью, при которой они и работали.

"При Порошенко было очень много "смотрящих" и мы все об этом прекрасно знаем. При президенте Зеленском "смотрящих" не будет. Это я Вам гарантирую", - отметил нардеп.

Также он рассказал, что Андрей Ермак является помощником президента по международном делам и никакого отношения к Киеву не имеет.

"О каком Киеве может идти речь? Человек занимался вопросом пленных и мы прекрасно знаем результат его работы", - добавил парламентарий.

Он сообщил, что по роду деятельности проводит встречи с разными чиновниками.

"Мы же все в одной партии, мы же все одна команда. Мы все лично друг друга знаем. Мы занимаемся одной программой военных, одним законом о присвоении статуса участника боевых действий, соавтором которого я являюсь. Это же большая работа. Проводятся общие совещания и у нас большая команда", - сказал нардеп.


"Тищенко - очень удобная мишень. Придумываются какие-то истории, страшилки и так далее и это все на уровне "знаю - не знаю, слышал - не слышал"...Кому сегодня выгодно раскачивать ситуацию в стране? Кому выгодно, чтобы в стране был хаос и Украина была слабой страной? Это выгодно тем силам и людям, которые не видят Украину мощным государством, независимой и богатой страной", - уверен депутат.

Он добавил, что такие предложения стать "смотрящим" ему и другим членам команды не могут поступать априори.

"Мы самая прозрачная команда. У нас нет секретов и темников. У нас все на поверхности. Зачем нам цеплять какие-то ярлыки? Такого не будет никогда. И не будет такого предложения. Даже если такое предложение могло бы поступить, я бы мандат народного депутата просто выбросил. Если бы кто-то даже об этом мне заикнулся. Это, во-первых. Во-вторых, я пришел в политику чистым и порядочным человеком и собираюсь таким же и остаться через 5 лет", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что готов любым обвинением в свой адрес, если они позволят ему изменить страну к лучшему.

"Но, вранье все-равно остается враньем", - резюмировал Тищенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация, что Тищенко планируют сделать новым "смотрящим" по столице.

Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге.

Тищенко выиграл выборы в 219 округе в Киеве.

 

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