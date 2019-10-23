подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 октября 2019, среда, 15:32 604
Интернет и IT 2019-10-23T15:32:32+03:00
Українські Новини
Заявления о реприватизации являются политическим популизмом, который ударит по приватизации-2020, – СМИ

Заявления о реприватизации являются политическим популизмом, который ударит по приватизации-2020, – СМИ

Приватизация, Реприватизация, Укртелеком, ФГИ Украины
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Заявив о реприватизации телекоммуникационной компании "Укртелеком", Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины проявил политическую недальновидность, поскольку это нанесет удар по большой приватизации, запланированный на 2020 год.

Об этом идет речь в материале "Опасная связь: кто выиграет и проиграет от реприватизации "Укртелекома".

В материале отмечается, что заявления о возврате в госсобственность "Укртелекома" - это политический популизм и недальновидность руководства ФГИ, которое не спешит отказываться от инициатив своих предшественников.

"Эксперты сетуют на недальновидных госчиновников из ФГИУ, с неистовым рвением кинувшихся выполнять спущенную еще при предыдущей власти задачу, выданную с прицелом на политические дивиденды. А поскольку никто не дал отбой, чиновники лениво отыгрывают старый сценарий, бездумно, по инерции", - говорится в материале.

Кроме того, автор подчеркнул, что дискуссии о реприватизации ставят под угрозу успех большой приватизации, запланированной властью на 2020 год. Поскольку инвесторы будут очень консервативно оценивать стоимость украинских активов, которые у них могут однажды отобрать.

"Это игра на понижение со стороны потенциальных покупателей государственных предприятий, которые выставлены на продажу в рамках большой приватизации, объявленной Президентом Зеленским. Особенно для покупателей госбанков, "Укрзализныци" и "Укрпочты". На фоне возврата "Укртелекома" иностранные инвесторы будут очень консервативно оценивать стоимость украинских активов. Что хорошо для местных опытных охотников за дешевым госимуществом, но плохо для Украины и каждого украинца", - сказано в материале.

По мнению автора, реприватизация "Укртелекома" грозит стране не только прямыми убытками, но и потерей репутации - инвесторы не придут в страну, в которой отбирают проданные активы. Поэтому власть может забыть о планах привлечь 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие 5 лет.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где ФГИ сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

Больше новостей о: Приватизация Реприватизация Укртелеком ФГИ Украины

Архив
Новости
Принимать закон об открытии рынка земли без референдума – это преступление перед собственным народом, – Бойко 16:27
Доллар подорожает: Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020 16:17
К 75-летию освобождения Украины от нацистов Интер покажет военные фильмы 16:17
Кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО 16:05
В "Борисполе" отменяют и задерживают рейсы, но не из-за погоды 16:01
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok