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23 октября 2019, среда, 14:25 626
Политика 2019-10-23T14:25:02+03:00
Українські Новини
На должность губернатора Киевщины с зарплатой 18 тыс. грн. идет мультимиллионер с кучей оффшорок, коллекцией ч

На должность губернатора Киевщины с зарплатой 18 тыс. грн. идет мультимиллионер с кучей оффшорок, коллекцией часов, книг и автомобилей

Декларация о доходах, КОДА, Киевская областная государственная администрация, Алексей Чернышов

Претендент на должность нового главы Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов является легальным мультимиллионером, получает доходы от целого ряда компаний на Кипре и в Австрии, а также владеет богатой коллекцией дорогих часов, книг и картин. Об этом сказано в декларации Чернышова, которую он подал в Национальное агентство по противодействию коррупции.

В частности, по данным декларации, Чернышов владеет часами Rolex, Patek Philippe Nautilus, Patek Philippe, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne (3 шт.), Panerai, золотыми запонками Patek Philippe, а также несколько настенных и напольных часов. Также коллекцию дорогих ювелирных изделий производства Van Cleef & Arpels, Cartier и Tiffany задекларировала жена Чернышова Светлана. Кроме того, семья владеет коллекцией живописи ХХ века на 30 единиц, коллекционным изданием Библиотеки великих писателей издательства Брокгауза и Эфрона на 20 томов, и Энциклопедическим словарем этого же издательства на 85 томов.

В гараже у семьи Range Rover Autobiography 2018 года выпуска, еще один Range Rover, Mercedes-Benz S 500 4MATIC и Skoda Octavia 2010 года.

Чернышов владеет 50% акций ООО “Блум Девелопмент”,100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

От “ВиАй2 Партнерс” Чернышов получил в 2018 году 2,3 млн грн., еще 23,7 млн грн. он выручил от продажи ценных бумаг. Потенциальный губернатор задекларировал на счетах в банках Австрии 89 тыс. евро, в Украине - около 300 тыс. грн. В наличных семья держит 865 тыс. долларов США, около 6,2 млн грн. они одолжили третьим лицам, из которых 1,2 млн грн. получила в качестве займа компания Чернышова “АМ Пропертти групп”

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авэк холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Напомним, что по словам подавшего в отставку главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, его зарплата на посту составляет 18 тыс. грн.

Больше новостей о: Декларация о доходах КОДА Киевская областная государственная администрация Алексей Чернышов

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