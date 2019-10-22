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22 октября 2019, вторник, 20:26 45
Происшествия 2019-10-22T20:34:09+03:00
Українські Новини
В Одессе с высоты упал автомобиль с 5-летним ребенком, водитель сбежал

В Одессе с высоты упал автомобиль с 5-летним ребенком, водитель сбежал

ДТП, ДТП в Одесской области, ДТП с ребенком, ДТП в Одессе
ДТП в Одессе. Фото: 7 канал
ДТП в Одессе. Фото: 7 канал

Сегодня, 22 октября, в Одессе результате дорожно-транспортного происшествия на Академической улице перевернулся автомобиль, в котором находился ребенок.

Об том сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, пишет "Думская".

В 16:26 легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Пятилетний мальчик получил травмы в результате аварии. Ребенка доставили в больницу.

В полиции эту версию пока не комментируют. "Все подробности будут выяснять следователи", — отметили в ведомстве.

Как сообщает "7 канал", Volkswagen загадочным образом перескочил 20-сантиметровый бордюр, перевернулся и упал под балконом первого этажа.

ДТП в Одессе. Фото: 7 каналДТП в Одессе. Фото: 7 канал

По словам очевидцев, водитель был нетрезв и спустя несколько минут скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщали Українські Новини, 1 человек погиб и 6 госпитализированы в среду из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского маршрутного микроавтобуса "Доброслав – Одесса" на 21-м км Старокиевского шоссе в Одесской области.

Ранее в Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик, погибли 9 человек.

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