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22 октября 2019, вторник, 12:00 112
Общество 2019-10-22T12:03:11+03:00
Українські Новини
В столичном аэропорту задержали рейсы из-за тумана

В столичном аэропорту задержали рейсы из-за тумана

Жуляны, Туман, отмена авиарейсов, задержка авиарейсов, Аэропорт Киев
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского отменил рейс "Киев - Варшава" из-за тумана.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

"В Международном аэропорту "Киев" 22 октября в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы. Видимость по состоянию на 9:00 составляет 250 м, вертикальная видимость - 30 м. Отменено ночной рейсы в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия", - говорится в нем.

Кроме того, два рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь.

Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, было перевезено автобусами в аэропорт Борисполь. На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах.

Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В случае длительных задержек рейсов пассажирам будет предоставлено напитки и питание. Все остальные рейсы будут выполняться по расписанию.

Как сообщали Українськi Новини, к украинским авиакомпаниям начнут применять санкции в случае задержки рейсов

Ранее в аэропорту "Борисполь" задержали 17 рейсов в один день.

Кроме того, в SkyUp произошел масштабный сбой, задержали 18 рейсов.


Больше новостей о: Жуляны Туман отмена авиарейсов задержка авиарейсов Аэропорт Киев

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