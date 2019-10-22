В столичном аэропорту задержали рейсы из-за тумана

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского отменил рейс "Киев - Варшава" из-за тумана.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.



"В Международном аэропорту "Киев" 22 октября в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы. Видимость по состоянию на 9:00 составляет 250 м, вертикальная видимость - 30 м. Отменено ночной рейсы в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия", - говорится в нем.



Кроме того, два рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь.



Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, было перевезено автобусами в аэропорт Борисполь. На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах.



Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.



В случае длительных задержек рейсов пассажирам будет предоставлено напитки и питание. Все остальные рейсы будут выполняться по расписанию.



Как сообщали Українськi Новини, к украинским авиакомпаниям начнут применять санкции в случае задержки рейсов.



Ранее в аэропорту "Борисполь" задержали 17 рейсов в один день.



Кроме того, в SkyUp произошел масштабный сбой, задержали 18 рейсов.





