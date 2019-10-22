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  • Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки
22 октября 2019, вторник, 07:52 922 Мнение
Политика 2019-10-22T07:54:36+03:00
Українські Новини
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вме

Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки

Михаил Папиев, 95 квартал, Хор Веревки

Дискуссия вокруг неоднозначного выступления артистов Национального заслуженного академического народного хора  Украины имени Григория Веревки в концерте "Квартала 95", продолжается. Свое мнение по этому поводу высказал на персональной странице в социальной сети Facebook и народный депута Михаил Папиев.

"Сейчас, если почитать истерику порохоботов, то складывается впечатление, что каждый второй из них был до вчерашнего дня "палкым шанувальныком" Национального академического народного хора имени Григория Верёвки. И прям ходил на их концерты, а теперь не будет! Да вы что?! Серьёзно?!

Да большая часть из вас ни разу в жизни не купили билет на их концерт. Максимум, что Вы делали, ходили НА ШАРУ, как депутаты и чиновники. Либо вообще не ходили.

А теперь, как по команде, организовали травлю коллектива, который не виноват в том, что вынужден брать "халтуры" за 30 тысяч гривен, где на каждого солиста высочайшего класса припадёт вообще тысяча (!) гривен за вечер. Да, их довели до такого состояния, когда вынужден гнаться за каждой гривной, прогибаться под действующую власть, когда твой талант и профессионализм никому не нужен в этой стране.

Да, потешаться над сгоревшим домом - аморально, а не аморально ли доводить до нищенства лучший хор страны, равно как ученых, медиков, педагогов?! Да спуститесь наконец со своих воздушных гиперлупов и послушайте, о чем говорят люди на кухнях и в маршрутках - народный хор это воспроизвёл.

Думаю, я не ошибусь, если Министр культуры, молодежи и спорта, который молниеносно поспешил прогнуться под Гонтаревой и попросить у неё прощения - ни разу не посетил концерт хора Верёвки, не предоставил место для трансляции на СТБ или даже не поинтересовался, какая промоция нужна талантливому коллективу.

А заместительница Министра уже быстро поспешила заявить о том, что нам не надо финансировать Национальный академический хор. Ну-ну, профинансируйте "Сокыру Перуна"! Все к этому идёт.

Если я не прав - переубедите меня в этом.", - резюмировал Михаил Папиев.

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