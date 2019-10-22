У многих подгорело из-за шутки "Квартала" о Гонтаревой. Гладковский выходит на свободу

Посмотрите 3 минуты свежего видео с шуткой "95 квартала" о том, как сгорел дом Гонтаревой. Это бывшая глава Нацбанка, при которой каждый второй банк в Украине "лопнул", а нацвалюта обесценилась в 3 раза. Может быть, это не самая лучшая шутка "Квартала". Но сегодня на них накинулись как сторонники Порошенко, так и их оппоненты. Огня в скандал подлило то, что Елена Кравец в одном из недавних интервью созналась – шутки квартала до сих пор вычитывает сам Зеленский.



Вакарчук назвал выступление "дном". Можно подумать, что прогулять заседание парламента, куда тебя только что избрали, ради концерта в Минске – не "двойное дно". В репризе "кварталовцам" помог знаменитый хор имени Веревки. Ирина Геращенко с присущей ей истеричностью предложила больше не приглашать главный хор страны на открытие и закрытие Рады. Против хора выступил и непосредственный начальник – министр культуры Бородянский. Он за него извинился. Сам хор заработал лишь 30 тыс. грн "на всех" 30 исполнителей, которые вышли на сцену. А министр экономики заявил, что "из-за Квартала" падают инвестиции. Да-да, это он не пошутил, а сказал всерьез. Не осталась в стороне от скандала и полиция. Аваков присоединился к "порохоботам". А вот Нацполиция заявила, что муж Гонтаревой так и не озвучил сумму убытков от сгоревшего дома. Соцсети, как всегда, разделились на два непримиримых лагеря.



Есть те, кому шутка и понравилась. Например, Коломойский. Он на шутку отреагировал возгласом "Браво!". А ближе к вечеру и вовсе обрушился на критиков. Милованова он назвал "дебилом", а Бородянского "подонком".



В конце дня "Квартал" высмеял критиков. А Бородянского пригласил на свой концерт, чтобы сразу узнать, за что ему стыдно, а за что – нет. В общем, подгорело у всех.



Гладковского, судя по всему, отпустят в ближайшее время. Родственники внесли за него залог в 10 млн грн. Генпрокурор считает, что дела Гладковского и Пашинского связаны. Правда, в отличие от своего соратника обвинение Пашинского не предполагает залога.



В США хотят признать "Азов" террористической организацией.



Теплые дни в Украине заканчиваются. Синоптики предупреждают об антициклоне и спаде температуры.