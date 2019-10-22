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  • Без прописки: в каких районах Киева проживает больше всего "незарегистрированных" жителей
22 октября 2019, вторник, 08:00 1597
Жизнь 2019-10-22T08:00:02+03:00
Українські Новини
Без прописки: в каких районах Киева проживает больше всего "незарегистрированных" жителей

Без прописки: в каких районах Киева проживает больше всего "незарегистрированных" жителей

Киев, Переселенцы, Население, Прописка
Население. Фото:2016-god.com
Население. Фото:2016-god.com

Известно, что Киев считается самым крупным городом Украины. Согласно статистике ООН за 2017 год, население в столице составляет 2,884 млн человек, и на сегодняшний день, это число варьируется, поскольку Киев ежедневно принимает людей на постоянное место жительство, которые не являются коренными киевлянами. В GeoDesign.info рассказали о том, в каких районах столицы проживает наибольшее количество людей без киевской прописки.

Основоположным фундаментом для исследований в источнике стали выборы в 2019 году. Согласно сравнению данных выборов, самое большое количество непрописанных жителей находится в центре, а именно на Печерске и в районе старого Киева. Такой же поток людей наблюдается на Позняках и Осокорках.

Районы Киева с наибольшим количеством незарегистрированных жителей.Фото: facebook/GeoDesign.infoРайоны Киева с наибольшим количеством незарегистрированных жителей.Фото: facebook/GeoDesign.info

Следующим в списке населенным пунктом идет Троещина и район "Лико-Град". Кроме того, в районе между Русановкой и Осокорками количество проживающих значительно больше, чем зарегистрированных. 

Как сообщали Українські Новини, в течение января-августа 2019 года численность населения Украины сократилась на 177 тыс. человек и на 1 сентября составила 41 976,2 тыс. человек.

Также в течение января-апреля 2019 года численность населения Украины сократилась на 97,3 тыс. человек и на 1 мая составила 42 055,9 тыс. человек.

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