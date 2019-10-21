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21 октября 2019, понедельник, 20:55 53
Происшествия 2019-10-21T21:07:07+03:00
Українські Новини
Во Львове столкнулись две маршрутки, пострадали 10 пассажиров

Во Львове столкнулись две маршрутки, пострадали 10 пассажиров

ДТП, ДТП во Львовской области, ДТП во Львове
ДТП во Львове на проспекте Черновола. Фото: Нацполиция
ДТП во Львове на проспекте Черновола. Фото: Нацполиция

10 человек травмированы 21 октябя из-за столкновения 2 маршрутных автобусов на пр. Черновола во Львове.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Столкновение произошло на автобусной остановке на пр. Черновола.

В частности столкнулись автобусы N31 и N53 под управлением 45-летнего и 56-летнего жителей Львова.

Диагнозы 10 пострадавших пассажиров автобусов устанавливаются медиками.

Решается вопрос о начале уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, во Львове азербайджанец насмерть сбил женщину на переходе.

Также в начале октября во Львовской области столкнулись локомотив и минивэн, пострадала женщина.

Ранее под Львовом товарный поезд сошел с рельс: движение поездов было временно изменено. Авария произошла возле станции "Старе село" на участке железной дороги "Львов-Ходорив". 

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