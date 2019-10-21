Во Львове столкнулись две маршрутки, пострадали 10 пассажиров

ДТП во Львове на проспекте Черновола. Фото: Нацполиция

ДТП во Львове на проспекте Черновола. Фото: Нацполиция

10 человек травмированы 21 октябя из-за столкновения 2 маршрутных автобусов на пр. Черновола во Львове.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Столкновение произошло на автобусной остановке на пр. Черновола.

В частности столкнулись автобусы N31 и N53 под управлением 45-летнего и 56-летнего жителей Львова.

Диагнозы 10 пострадавших пассажиров автобусов устанавливаются медиками.

Решается вопрос о начале уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, во Львове азербайджанец насмерть сбил женщину на переходе.

Также в начале октября во Львовской области столкнулись локомотив и минивэн, пострадала женщина.

Ранее под Львовом товарный поезд сошел с рельс: движение поездов было временно изменено. Авария произошла возле станции "Старе село" на участке железной дороги "Львов-Ходорив".