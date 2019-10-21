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21 октября 2019, понедельник, 18:39 90
Происшествия 2019-10-21T18:39:46+03:00
Українські Новини
В Росии мать продавала ребенка педофилам за бутылку водки

В Росии мать продавала ребенка педофилам за бутылку водки

Педофилия, Домашнее насилие, пострадавшие дети, Алкогольная зависимость
Фото:pixabay
Фото:pixabay

В Росии, в одном из поселений женщина воспитывала дочь на уровне со скотом. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что 12-летнюю Диану заметили прохожие села Лука-Журавинка (Орловского района), когда та сбежала из клетки и по улице передвигалась на четвереньках. Очевидцы передали ребенка медикам, а также сообщили полиции, где против матери подростка открыли уголовное дело.

В дальнейшем выяснилось, что 38-летняя мать ранее привлекалась к ответственности гос.органами. Как оказалось, это уже 8 ребенок у женщины. Семерых предыдущих у нее отобрали опекунские органы, а Диану она всячески скрывала от окружающих: чтобы никто не увидел, вывозила ее на улицу в сумке на колесах, а дома держала в небольшом загоне рядом со скотом.

Женщина держала ребенка в ужасных условиях. К своему возрасту девочка не умеет ходить, пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Она спит на полу и выглядит вдвое моложе своего возраста.

Кроме того, выяснилось, что мать страдает алкогольной зависимостью, и за бутылку водки она продавала девочку педофилам для сексуальных утех. В свою очередь, мать опровергла обвинения правоохранителей, заявив, что состояние дочери объясняется ее болезнью, с которой она не могла ничего поделать. По ее словам, Диана была инвалидом с рождения.

Сейчас 12-летняя девочка в больнице, за ней наблюдают медики и пытаются обучать ее обыденным вещам. На данном этапе ребенок ползает на четвереньках, не понимает, как кушать столовыми приборами, а вместо слов только лает и воет.

Как отмечают медики, находясь в больнице Диана отказывалась спать в постели. Она постоянно сползала на пол и пряталась в углу, свернувшись клубочком. На еду она набрасывается и рвет ее на куски.

Как сообщали Українські Новини, ранее казначея Ватикана в Мельбурне приговорили к 6 годам заключения за сексуальное насилие над детьми.

Также Президент Владимир Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов.

 

Больше новостей о: Педофилия Домашнее насилие пострадавшие дети Алкогольная зависимость

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