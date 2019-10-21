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21 октября 2019, понедельник, 17:25 11
Общество 2019-10-21T17:26:25+03:00
Українські Новини
Киевсовет уверяет, что в столице нет превышения уровня углекислого газа

Киевсовет уверяет, что в столице нет превышения уровня углекислого газа

КГГА, Воздух, Углекислый газ, загрязнение воздуха
Углекислый газ. Фото: pixabay
Углекислый газ. Фото: pixabay

В то время, как Украину "накрыло" туманами, Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявляет об отсутствии превышения уровня углекислого газа в Киеве.

Об этом на брифинге сообщили начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук и заместитель начальника управления - начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко, передают Українські Новини.

"У нас, по информации Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 18 октября по Киеву СО (СО2 - углекислый газ) превышений не было", - сказал Савченко.

По словам экспертов, привычные для данного времени года температурные инверсии связаны с выбросами от автомобильного транспорта, заводов и сжигания опавшей листвы, которые скапливаются в приземном слое, образуя специфический запах и туманность.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют. При этом 20 октября в социальных сетях и СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация углекислого газа в воздухе самая высокая в мире.

Больше новостей о: КГГА Воздух Углекислый газ загрязнение воздуха

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