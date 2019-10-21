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  • Чтобы не списали: в Индии студентам колледжа надели коробки на голову во время сдачи экзамена
21 октября 2019, понедельник, 16:24 52
Мир 2019-10-21T16:37:33+03:00
Українські Новини
Чтобы не списали: в Индии студентам колледжа надели коробки на голову во время сдачи экзамена

Чтобы не списали: в Индии студентам колледжа надели коробки на голову во время сдачи экзамена

Индия, Колледжи, иностранные студенты, Система образования
Индиские студенты писали экзамен с коробкой на голове.Фото:Twitter/Siddharth Chatterjee
Индиские студенты писали экзамен с коробкой на голове.Фото:Twitter/Siddharth Chatterjee

В одном из населенных пунктов Индии в Хавери штата Карнатака, преподаватели колледжа решили проэксперементировать новую методику сдачи экзаменов: студенты написали экзамен по химии с картонными коробками на головах, в целях отсутствия плагиата работ. Об этом передает CNN.

В учебном заведении аргументировали, что коробки были с разрезом только спереди. Их применили для предотвращения списывания у соседа. По словам представителей колледжа, студенты сами согласились и даже принесли коробки с собой, однако, те, кто не хотел – коробки не надевал.

В комментарии журналистам представители учебного заведения заявили, что сожалеют о применении "необычной техники антимошенничества", и отметили, что мера была "экспериментальной".

Как сообщали Українські Новини, ранее украинка письменно обратилась к дирекции школы с просьбой заменить ее сыну уроки русского языка на французский.

Также МОЗ назвал полезным просмотр развлекательных сериалов и художественных фильмов про врачей в качестве "полезного формата обучения" для медицинских сотрудников.

 

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