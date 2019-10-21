Чтобы не списали: в Индии студентам колледжа надели коробки на голову во время сдачи экзамена

В одном из населенных пунктов Индии в Хавери штата Карнатака, преподаватели колледжа решили проэксперементировать новую методику сдачи экзаменов: студенты написали экзамен по химии с картонными коробками на головах, в целях отсутствия плагиата работ. Об этом передает CNN.

В учебном заведении аргументировали, что коробки были с разрезом только спереди. Их применили для предотвращения списывания у соседа. По словам представителей колледжа, студенты сами согласились и даже принесли коробки с собой, однако, те, кто не хотел – коробки не надевал.

В комментарии журналистам представители учебного заведения заявили, что сожалеют о применении "необычной техники антимошенничества", и отметили, что мера была "экспериментальной".

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