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21 октября 2019, понедельник, 14:22 341
Финансы 2019-10-21T14:31:07+03:00
Українські Новини
В Украине появился второй после Арбузова лучший глава центробанка Центральной и Восточной Европы

В Украине появился второй после Арбузова лучший глава центробанка Центральной и Восточной Европы

НБУ, Яков Смолий, Global Markets, Лучший центробанкир
Яков Смолий. Фото: Українське Фото
Яков Смолий. Фото: Українське Фото

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил о вручении ему награды "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" в 2019 году международым изданием Global Markets.

Об этом он заявил в своем микроблоге Twitter.

"От имени НБУ спасибо @GlobalMarkets01, который только что назвал меня Центробанкиром года в Центральной и Восточной Европе! Это очень приятный сюрприз и признание качественной работы, которую каждый в @NBUkraine делает ежедневно, обеспечивая ценовую и финансовую стабильность несмотря на кризисы, войны или выборы", - написал Смолий.

Комитет Global Markets Awards отметил успехи Якова Смолия как главы центрального банка по соблюдению последовательной монетарной политики в год значительных политических изменений в стране.

19 октября состоялась церемония награждения Смолия в Вашингтоне (США) в ходе специального события ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Напомним, в декабре 2012 года Центр межкультурной кооперации и коммуникации ZIKK (Кельн, Германия) распространил информация о том, что этот "авторитетный немецкий центр" по результатам опроса "25-ти известных немецких экспертов" признал "лучшим среди всех руководителей правительств и национальных банков Восточной Европы главу Национального банка Украины Сергея Арбузова".

По данным ZIKK, "76% опрошенных экспертов – экономистов, политологов и социологов" – отметили Арбузова наивысшей оценкой "за его успешные меры, направленные на преодоление финансового и экономического кризиса". К распространению информации о признании Арбузова "лучшим государственным банкиром Восточной Европы" было привлечено пиар-агентство PR Newswire. А в результате "авторитетные" немецкие пиарщики Арбузова исчезли.

Справка

Global Markets - это официальная газета, освещающая ежегодное собрание таких организаций как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Межамериканский банк развития. Газета ранее была известна как Emerging Markets. Газета Global Markets является частью информационного ресурса GlobalCapital.

Global Markets Awards - ежегодно газета Global Markets оценивает достижения мировых полисимейкеров в сфере финансов наградой GlobalMarkets awards. Награду получают руководители центральных банков и министры финансов, продемонстрировавшие наибольшие достижения в своем регионе. Награждают полисимейкеров развивающихся стран, а потому сталкиваются с наибольшими вызовами. Награда вручается ежегодно во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка.

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