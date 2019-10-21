Победители конкурса в общественный совет при ДБР заявили об угрозах со стороны Трубы и обратились по этому поводу в ГПУ

Победители конкурса в общественный совет при ДБР заявили об угрозах со стороны Трубы и обратились по этому пов

Победители голосования в общественный совет при Госбюро расследований Екатерина Кувита, Надежда Коринная, Василий Апасов и Ростислав Попович просят генерального прокурора Руслана Рябошапку открыть уголовное производство по факту оказанного на них давления и угроз, поступивших от директора ГБР Романа Трубы.

Об этом они сообщили на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Труба пригрозил победителям голосования в состав Совета общественного контроля уголовным производством и предложил в жесткой форме написать заявления об отказе участвовать в дальнейшей работе совета. Отсутствие РГК означает, что не будет создана Дисциплинарная комиссия ГБР. Полтора года ГБР работает без Дисциплинарной комиссии и директор бюро пытается сделать все возможное для того, чтобы она не заработала и не заработал Общественный совет. Эти действия привели к кризису в ГБР. Мы подали заявление о совершении преступления", - сказала Кувита.

По словам Поповича, ГБР руководит непрофессиональный и случайный человек.

"Чтоб Вы понимали, тракторист проводит сложную операцию. Очевидно становиться, что Трубе не нужна ни РГК, ни Дисциплинарная комиссия, ни Управление внутреннего контроля. Понимая, что ему не нужен контроль, он собрал в пятницу всех победителей в РГК и пригрозил, что будет привлекать нас к уголовной ответственности. Труба осуществляет давление на членов РГК, на общество. Мы обратились к генеральному прокурору с заявлением о совершении преступления директором ГБР по статье 365 Уголовного кодекса. Мы будем требовать, чтобы Трубу привлекли к уголовной ответственности за свои действия. Мы будем требовать внести ведомости об этом в Единый реестр досудебных расследований", - отметил Попович.

Как сообщила Коренная, на данный момент не существует органа, который контролировал бы деятельность Государственного бюро расследований.

"Понимая, что в РГК избрали тех, кто не будет выполнять его указания, Роман Труба решил сделать все, чтобы этот совет не функционировал. Он созвал нас, начал угрожать нам уголовным производством, обвинил нас в том, что за нас отдали больше голосов, чем за других. Это абсурд! Никто из нас не собирается отказываться от участия в формировании РГК при ДБР. Поэтому мы подали в ГПУ заявление об уголовном правонарушении, совершенном Романом Трубой. Мы убеждены, что Труба делает все возможное, чтобы этот Совет не заработал", - сообщила Коренная.

По ее словам, из-за отсутствия РГК, гражданин не может обратится с жалобами на действия ГБР.

В свою очередь Василий Апасов отметил, что Трубу постигла неудача, поскольку ему не досталась "карманная" РГК.

Как сообщали Українськi Новини, экс-нардеп Чорновол принесла Трубе заявление о его же преступлении.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство о возможном организованном неперсональном голосовании за 13 членов Совета общественного контроля бюро.