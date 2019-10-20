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  • ДТЭКу Ахметова придется конкурировать с импортной электроэнергией, поскольку селяне конкурируют с импортным картофелем, - Герус
20 октября 2019, воскресенье, 16:35 168
Экономика 2019-10-20T17:20:38+03:00
Українські Новини
ДТЭКу Ахметова придется конкурировать с импортной электроэнергией, поскольку селяне конкурируют с импортным ка

ДТЭКу Ахметова придется конкурировать с импортной электроэнергией, поскольку селяне конкурируют с импортным картофелем, - Герус

ДТЭК, Ринат Ахметов, Андрей Герус

На текущей неделе для рынка картофеля в Украине было характерно снижение цен. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По словам самих производителей, связано это было с ослаблением активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалась достаточно объемной за счет регулярных поставок импортного картофеля. Андрей Герус сообщает, что если бы у нас один олигарх владел 80% всего картофеля в Украине, то уже были бы истерики, что импорт картофеля подрывает пищевую безопасность Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Всем, кто переживает за энергетическую безопасность. Украина даже не стала импортером электроэнергии. Украина сегодня де-факто является транзитером электроэнергии. По импорту в Украину входит около 500 МВт. По экспорта из Украины на западной границе получается около 1000 МВт. Таким образом страна является нетто-экспортером. На сегодняшний день более 20 компаний занимаются импортно-экспортными операциями по э / э. Транзит газа, на котором зарабатывает государство, это хорошо, и мы за него боремся. Транзит электроэнергии, на котором можем зарабатывать, это плохо? Не согласен с логикой "немонополиста", что весь рынок должен работать в соглашение монополии. Буду и в дальнейшем последовательно выступать за демоноплизацию рынке", - сообщил Герус.

Также он рассказал, что ситуация под контролем и все будет хорошо.

"Повышать тарифы на э / э для населения под давлением шантажа монополии мы не будем. На этот раз затягивать пояса начнет не с бедного населения. Раз украинские крестьяне конкурируют с импортной картошкой, то и ДТЭКу Ахметова придется конкурировать с импортной электроэнергию. Равные правила для всех", - добавил он.

Тем временем коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон.

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