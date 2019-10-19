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19 октября 2019, суббота, 14:09 82
Судебная власть 2019-10-19T14:11:03+03:00
Українські Новини
Суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения Гладковскому

Суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения Гладковскому

Суд, Олег Гладковский, мера пресечения, Высший антикоррупционный суд, Декларирование недостоверной информации
Олег Гладковский Фото: 112.ua
Олег Гладковский Фото: 112.ua

Высший антикоррупционный суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Об этом сообщил председательствующий судья, передают Українськi Новини.

Суд изучил доказательства по делу и завершил дебаты сторон.

В свою очередь Гладковский отрицает обвинения в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных.

"Я полностью возражаю относительно обвинений по ст. 364 Уголовного кодекса. То же касается и декларирования недостоверной информации. Я возражаю относительно обвинений", - сказал он.

Гладковский отметил, что не собирался и не собирается скрываться от следствия.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского.  

Ранее источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина





Больше новостей о: Суд Олег Гладковский мера пресечения Высший антикоррупционный суд Декларирование недостоверной информации

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