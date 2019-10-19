Суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.Об этом сообщил председательствующий судья, передают Українськi Новини.Суд изучил доказательства по делу и завершил дебаты сторон. В свою очередь Гладковский отрицает обвинения в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных. "Я полностью возражаю относительно обвинений по ст. 364 Уголовного кодекса. То же касается и декларирования недостоверной информации. Я возражаю относительно обвинений", - сказал он. Гладковский отметил, что не собирался и не собирается скрываться от следствия. Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского. Ранее источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина.