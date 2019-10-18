подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
18 октября 2019, пятница, 17:26 285
Президент 2019-10-18T17:39:53+03:00
Українські Новини
Зеленскому разрешили поиграть с молотком в парламенте в Латвии

Зеленскому разрешили поиграть с молотком в парламенте в Латвии

Парламент, Латвия, Президент Украины, Зеленский

В социальных сетях активное обсуждение вызвало новое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время рабочего визита в Латвию он побывал в зале заседаний сейма, сел на место председателя и стал играть с молотком.

Видео с Президентом Украины опубликовали на YouTube-канале.

На кадрах видно, как украинский лидер спрашивает у одного из парламентариев, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.

Как сообщали Українські Новини, в Офисе Президента с третьей попытки удалось правильно угадать, в какую же именно из стран Балтии в данный момент наносит официальный визит Президент и перепутали Латвию с Литвой. После инцидента Зеленский подарил сотруднику Офиса атлас, помимо чего SNN-специалист получил взыскание.

Ранее Офис Президента перепутал столицу Канады, из-за чего вице-спикер Верховной Рады и уполномоченный экс-Президента Петра Порошенко по Донбассу Ирина Геращенко посмеялась над конфузом Зеленского, но при этом он сама ранее оконфузилась с мировыми столицами

Больше новостей о: Парламент Латвия Президент Украины Зеленский

Архив
Новости
Население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн 18:25
Африканские футболисты заявили, что "Олимпик" годами не выплачивал им зарплаты 18:14
Кислин открестился от встречи с Зеленским, но заявил о желании ее провести 18:00
Черновол поцарапала журналиста и отобрала телефон на суде над Пашинским 17:35
Наземное метро на Троещину будет полноценным и сможет выполнять такие же функции, как подземка, – Петрук 17:33
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
Родителей школьников будут штрафовать за прогулы 12:23
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
НАБУ и ГБР получили право на прослушку 08:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok