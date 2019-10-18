Зеленскому разрешили поиграть с молотком в парламенте в Латвии

В социальных сетях активное обсуждение вызвало новое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время рабочего визита в Латвию он побывал в зале заседаний сейма, сел на место председателя и стал играть с молотком.

Видео с Президентом Украины опубликовали на YouTube-канале.

На кадрах видно, как украинский лидер спрашивает у одного из парламентариев, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.

https://www.youtube.com/watch?v=vgyNQaY2uxk" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в Офисе Президента с третьей попытки удалось правильно угадать, в какую же именно из стран Балтии в данный момент наносит официальный визит Президент и перепутали Латвию с Литвой. После инцидента Зеленский подарил сотруднику Офиса атлас, помимо чего SNN-специалист получил взыскание.

Ранее Офис Президента перепутал столицу Канады, из-за чего вице-спикер Верховной Рады и уполномоченный экс-Президента Петра Порошенко по Донбассу Ирина Геращенко посмеялась над конфузом Зеленского, но при этом он сама ранее оконфузилась с мировыми столицами