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  • В США появится первое в мире приложение, которое предупреждает о землетрясениях
18 октября 2019, пятница, 11:39 132
Америка 2019-10-18T11:52:52+03:00
Українські Новини
В США появится первое в мире приложение, которое предупреждает о землетрясениях

В США появится первое в мире приложение, которое предупреждает о землетрясениях

США, Землетрясение, Приложение, Землетрясения
Человек с телефоном. Фото: pixabay
Человек с телефоном. Фото: pixabay

В 30-ю годовщину смертоносного землетрясения в Лома-Приета, в котором погибли 62 человека, в Калифорнии (США) запустят первую в стране систему раннего предупреждения землетрясений по всему штату, сообщает oesnews.

О запуске системы объявило Управление по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, Калифорнийский университет в Беркли, Геологическая служба США (USGS) и сенатор Джерри Хилл.

Калифорнийская система раннего оповещения о землетрясениях представит собой приложение для смартфонов с предупреждающими оповещениями. Система использует датчики движения по всему штату для обнаружения землетрясений до того, как люди почувствуют их, и будет уведомлять калифорнийцев. Также система будет рассказывать о дальнейших действиях, чтобы люди могли укрыться в безопасное место.

Землетрясение Лома-Приета, в годовщину которого объявили о системе, произошел 17 октября 1989 года в 17:01 по местному времени около Сан-Франциско (Калифорния, США).  Эпицентр находился в 10 км от Лома-Приета, одной из наиболее известных горных вершин в районе. Магнитуда составила 7.1.

Основной ущерб землетрясение причинило городу Санта-Круз. Всего более 18 000 домов оказались разрушенными в Санта-Круз и Сан-Франциско. Общее число погибших составило 62 человека, 3 757 получили ранения. Было разрушено 80 мостов, в непригодное состояние пришли дороги. Толчки спровоцировали оползни в горах, а суммарный материальный ущерб был оценен почти в $6 млрд.

Как сообщали Українські Новини, в Украине произошло землетрясение. Также Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов. Ранее от сильного землетрясения в Албании пострадали больше 100 человек.

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