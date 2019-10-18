В Верховной Раде рассмотрят обращение журналистов о давлении на СМИ со стороны Шевцова и Дегрик

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова рассмотрит обращение журналистов относительно давления на средства массовой информации со стороны заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова и его жены Елены Дегрик. Об этом во время заседания комитета в среду, 16 октября, заявил его председатель Нестор Шуфрич.

"Надо обратиться в комитет. Если обращение будет, мы его рассмотрим", - заявил Нестор Шуфрич.

Евгений Шевцов фигурирует в скандалах, связанных с притеснениями свободы слова и преследованием журналистов. Все началось летом 2018 года, когда Шевцов пытался попасть на руководящие позиции в Государственное бюро расследований. Журналисты выяснили, что в работе комиссии были выявлены нарушения, а фамилии некоторых кандидатов были заранее согласованы.

Согласно другим расследованиями журналистов, Шевцов и его жена Елена Дегрик ведут роскошный образ жизни и занимаются бизнесом, который является запрещенным в Украине, а также выводят нелегальные деньги за границу, в частности в РФ.

В конце июля 2019 Печерский районный суд Киева по иску Шевцова заблокировал 18 интернет-сайтов, которые публиковали критические материалы о топ-полицейском и его жене, в частности blogs.korrespondent.net, Enigma, informator.news и другие. Свое решение судья Сергей Вовк мотивировал тем, что эти медиа фигурируют в деле о вымогательстве и выступают в качестве "вещественных доказательств".

В связи с давлением Шевцова на журналистов на полицейского обратили внимание в ГБР. Председатель бюро Роман Труба пообещал расследовать деятельность полицейского.

"Я поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство за следователями ГБР", - заявил Труба во время брифинга 10 октября.