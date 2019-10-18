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18 октября 2019, пятница, 09:09 898
Верховная Рада и партии 2019-10-18T09:09:01+03:00
Українські Новини
В Верховной Раде рассмотрят обращение журналистов о давлении на СМИ со стороны Шевцова и Дегрик

В Верховной Раде рассмотрят обращение журналистов о давлении на СМИ со стороны Шевцова и Дегрик

Нестор Шуфрич, Нацполиция, Труба Роман, ГБР Украины, Евгений Шевцов, Елена Дегрик

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова рассмотрит обращение журналистов относительно давления на средства массовой информации со стороны заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова и его жены Елены Дегрик. Об этом во время заседания комитета в среду, 16 октября, заявил его председатель Нестор Шуфрич.

"Надо обратиться в комитет. Если обращение будет, мы его рассмотрим", - заявил Нестор Шуфрич.

Евгений Шевцов фигурирует в скандалах, связанных с притеснениями свободы слова и преследованием журналистов. Все началось летом 2018 года, когда Шевцов пытался попасть на руководящие позиции в Государственное бюро расследований. Журналисты выяснили, что в работе комиссии были выявлены нарушения, а фамилии некоторых кандидатов были заранее согласованы.

Согласно другим расследованиями журналистов, Шевцов и его жена Елена Дегрик ведут роскошный образ жизни и занимаются бизнесом, который является запрещенным в Украине, а также выводят нелегальные деньги за границу, в частности в РФ.

В конце июля 2019 Печерский районный суд Киева по иску Шевцова заблокировал 18 интернет-сайтов, которые публиковали критические материалы о топ-полицейском и его жене, в частности blogs.korrespondent.net, Enigma, informator.news и другие. Свое решение судья Сергей Вовк мотивировал тем, что эти медиа фигурируют в деле о вымогательстве и выступают в качестве "вещественных доказательств".

В связи с давлением Шевцова на журналистов на полицейского обратили внимание в ГБР. Председатель бюро Роман Труба пообещал расследовать деятельность полицейского.

"Я поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство за следователями ГБР", - заявил Труба во время брифинга 10 октября.

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