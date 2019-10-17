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  • Помощник депутата Гетманцева Михайленко за введение системы фискального контроля над такси
17 октября 2019, четверг, 20:54 55
Политика 2019-10-17T20:54:29+03:00
Українські Новини
Помощник депутата Гетманцева Михайленко за введение системы фискального контроля над такси

Помощник депутата Гетманцева Михайленко за введение системы фискального контроля над такси

Помощник депутата Верховной Рады Даниила Гетманцева (фракция "Слуга народа") Дмитрий Михайленко за введение системы фискального контроля над такси.

Об этом он написал в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"В Украине сейчас несколько концепций налогообложения услуг такси и перевозчиков. Например, предложения по патентам: индивидуальный перевозчик – не предприниматель, разрешение/патент на один год стоимостью 1 минимальная зарплата, куда включены все налоги, с оборотом до 42 тыс. гривен в месяц, без РРО, без ЕСВ, без военного сбора", - написал Михайленко.

При этом он отмечает, что этот вариант лоялен к налогоплательщикам, но не предотвращает злоупотребления в налогообложении на рынке такси.

В качестве компромиссного варианта предлагается законодательно установить диспетчерских посредников, которые зарегистрированы как юрлицо и сообщают о налогах таксистов государству, поскольку собирают всю информацию о поездках.

Также предлагается разделить перевозчиков на такси (профессиональный вид деятельности) и на заказ (любители, непостоянный доход).

Кроме 2 и 3 группы также предлагается добавить 1-ю группу единого налога как более функциональную альтернативу патентированию.

Михайленко полагает, что данный вариант фискального контроля над такси более либеральный, требует незначительных изменений в законодательство.

Как сообщали Українські Новини, международный сервис пассажирских автоперевозок Uber запустил первый в Европе сервис поездок на маршрутных такси UberShuttle в Киеве с 14 мая.

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