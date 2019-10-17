Арахамия сказал, когда Рада может вернуть ответственность за незаконное обогащение

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует рассмотрение парламентом законопроекта о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение на пленарной неделе с 29 октября по 1 ноября.\r\nОб этом он сказал журналистам в кулуарах Рады, передают Українські Новини.\r\n"Он есть в повестке. Завтра мы точно не успеем. И вот через неделю, на следующей пленарной неделе (парламентарии рассмотрят законопроект о возвращении ответственности за незаконное обогащение)", - сказал он.\r\nКроме этого, на следующей пленарной неделе также планируется создание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию пожаров на военных складах, возглавить которую намерен Арахамия.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Позже Зеленский иронично "поблагодарил" прошлый созыв Рады, которая "прокатила" его инициативы.\r\nРанее НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным.