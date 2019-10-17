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17 октября 2019, четверг, 19:35 615
Верховная Рада и партии 2019-10-17T19:37:05+03:00
Українські Новини
Арахамия сказал, когда Рада может вернуть ответственность за незаконное обогащение

Арахамия сказал, когда Рада может вернуть ответственность за незаконное обогащение

Давид Арахамия. Фото: Макс Левин/Lb.ua
Давид Арахамия. Фото: Макс Левин/Lb.ua

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует рассмотрение парламентом законопроекта о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение на пленарной неделе с 29 октября по 1 ноября.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады, передают Українські Новини.

"Он есть в повестке. Завтра мы точно не успеем. И вот через неделю, на следующей пленарной неделе (парламентарии рассмотрят законопроект о возвращении ответственности за незаконное обогащение)", - сказал он.

Кроме этого, на следующей пленарной неделе также планируется создание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию пожаров на военных складах, возглавить которую намерен Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Позже Зеленский иронично "поблагодарил" прошлый созыв Рады, которая "прокатила" его инициативы.

Ранее НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным. 

Больше новостей о: Законопроект уголовная ответственность незаконное обогащение Давид Арахамия

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