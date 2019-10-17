В Винницкой области в ДТП погибла замдиректора школы, а в Кропивницком школьника избили до сотрясения мозга

"Гуманитарка" на миллион: в "Ягодине" изъяли брендовые вещи

На таможенном посту Ягодин Волынской таможни ГФС пресечена очередная попытка ввоза товаров на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи, сообщает "Ого". 16 октября сотрудники таможни изъяли брендовую одежду европейских производителей общей стоимостью более 1 миллиона гривен. Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Все вещи конфискованы до решения суда.

Фото: оgo.uа

Страшное ДТП возле Козятина: полиция рассказала первые подробности расследования

Винницкая полиция расследует обстоятельства смертельной аварии, которая произошла 16 октября на автодороге Каменец- Белая Церковь неподалеку от Козятина Винницкой области, сообщает "20 минут". Предварительно установлено, что водитель Renault выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "ВАЗом". В результате аварии погибла 42-летняя водитель "ВАЗа", заместитель директора местной школы. Обе ее пассажирки, возрастом 29 и 35 лет, в тяжелом состоянии находятся в реанимации. В больницу попал также водитель Renault. Следователями назначен ряд экспертиз, по выводам которых будут установлены причины этого ДТП.

Кропивницкий: после драки в школе третьеклассник попал в больницу

В Кропивницком школьники избили третьеклассника до сотрясения мозга, сообщает "Утренний город". На перемене его повалили на пол и избили. Сейчас ребенок находится в больнице с сотрясением мозга. Мама мальчика просит общественность разобраться в конфликте, ведь переживает, что в школе ситуацию постараются "замять". С требованием наказать обидчиков женщина обратилась в правоохранительные органы.

В Сумах пьяный водитель протащил полицейского более 30 метров

Пьяный водитель в Сумах при попытке скрыться от полиции более 30 метров тащил патрульного за машиной, зажав его руку дверью, сообщает "Ваш шанс". Экипаж патрульных получил сообщение о нетрезвом водителе, который управляет автомобилем "ВАЗ-2109".Требования инспекторов об остановке мужчина игнорировал и пытался скрыться. Но на одном из поворотов авто затормозило. В это время полицейский подбежал к автомобилю нарушителя, открыл дверь и попытался задержать мужчину. Однако водитель, зажав руку полицейского дверью, нажал на газ и около 30 метров протянул его за автомобилем. После задержания водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 2,29 промилле алкоголя в крови, что почти в 12 раз превышает допустимую норму. Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, царапин и растяжения связок. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации.

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В Днипре пес привел полицейских к дому с оружием и боеприпасами

16 октября в доме жителей Днипра полицейские обнаружили сушеную коноплю, тротиловую шашку, обрез и более 40 патронов различного калибра, сообщает "Днепр час". В рамках одного из досудебных расследований сотрудники и следователи криминальной полиции Днипра провели санкционированный обыск. Для поиска скрытых запрещенных предметов и веществ был привлечен кинолог со служебной собакой – немецкой овчаркой Ксеной. Собака сразу взяла след и привела полицейских к деревянному сараю, где хранилась сушеная конопля. Также в доме были обнаружены обрез, тротиловая шашка, патроны, свертки и слип-пакеты с наркотическими веществами. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос об избрании меры пресечения 33-летней женщине и 39-летнему мужчине. За незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотиков им грозит уголовная ответственность.

В Кривом Роге полицейские изъяли метамфетамин на сумму более 220 тыс. гривен.

Сотрудники уголовного розыска Криворожского ОП установили и задержали мужчину, который организовал сбыт наркотиков из автомобиля ВАЗ, сообщает "Днепр час". В октябре сотрудники полиции получили информацию, что местный житель занимается распространением психотропного вещества "метамфетамин" в Кривом Роге. 16 октября автомобиль с 25-летним подозреваемым остановили и провели обыск. В результате под резиновым ковриком и задним сиденьем было обнаружено около 1200 запаянных трубочек, внутри которых находилось порошкообразное вещество, похожее на метамфетамин. Еще 100 фрагментов с наркотиком злоумышленник хранил в кармане безрукавки. Вещественные доказательства изъяты. Мужчину задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.