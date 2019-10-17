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17 октября 2019, четверг, 15:25 371
Политика 2019-10-17T16:04:00+03:00
Українські Новини
Корпорация "Богдан" называет задержание Гладковского инсинуациями и пиаром

Корпорация "Богдан" называет задержание Гладковского инсинуациями и пиаром

Корпорация "Богдан" называет задержание своего руководителя Олега Гладковского инсинуациями и пиаром.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба корпорации "Богдан".

"Это инсинуации, подмена понятий и создание картинки. Это демонстрирует, что силовые структуры подконтрольны желаниям определенных политических сил", - сказал представитель пресс-службы.

Корпорация считает обвинение надуманными, а само задержание – попыткой расправы.

"Богдан" подчеркивает, что Гладковский намеревался посетить Брюссель для участия в международной автобусной выставке Busworld.

Как сообщали Українські Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского при попытке выехать за границу.

В августе НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.

Также Гладковский вызывался на допрос по делу о хищениях в "Укроборонпроме". 

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

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