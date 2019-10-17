Корпорация "Богдан" называет задержание Гладковского инсинуациями и пиаром

Корпорация "Богдан" называет задержание своего руководителя Олега Гладковского инсинуациями и пиаром.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба корпорации "Богдан".\r\n"Это инсинуации, подмена понятий и создание картинки. Это демонстрирует, что силовые структуры подконтрольны желаниям определенных политических сил", - сказал представитель пресс-службы.\r\nКорпорация считает обвинение надуманными, а само задержание – попыткой расправы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Богдан" подчеркивает, что Гладковский намеревался посетить Брюссель для участия в международной автобусной выставке Busworld.\r\nКак сообщали Українські Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского при попытке выехать за границу.\r\nВ августе НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.\r\nТакже Гладковский вызывался на допрос по делу о хищениях в "Укроборонпроме". \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.