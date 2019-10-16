Кабмин Гончарука не контролирует "Центрэнерго" и энергетику в целом, – Марунич

Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука, а также министерство энергетики и защиты окружающей среды под управлением Алексея Оржеля не контролируют ситуацию в энергетике, в частности вокруг государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Такое мнение высказал на своей странице в Facebook сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Он напомнил, что ранее на вопрос о схемах вокруг "Центрэнерго" и возможной зависимости топ-менеджмента компании от Игоря Коломойского, президент Владимир Зеленский заявил, что это сфера компетенции премьер-министра Гончарука. И пообещал спросить об этом у главы правительства.

"Но видимо, в коммуникации двух первых лиц что-то пошло не так и от премьера Гончарука ничего не слышно о "Центрэнерго". Более того, судя по событиям, которые там происходят, правительство вообще не контролирует ситуацию не только на этом объекте, но и в энергетике в целом", - написал эксперт.

В частности, он привел пример "скандальной поправки" главы комитета ВР по вопросам ТЭК Андрея Геруса, которая позволила импортировать электроэнергию из России в интересах ферросплавных заводов Игоря Коломойского. "Безмолвно проглотили и не подавились. А это вопрос нацбезопасности", - отметил Марунич.

"Топ-менеджмент "Центрэнерго" – бывшие служащие Саши Януковича – Кабмин утвердил, не моргнув глазом. Заместитель Оржеля по углю – Ковалевский (стал замом буквально сегодня) – человек вообще с настолько мутным прошлым (то ли от Иванющенко, то ли от Курченко, то ли от Аркаллаева и Троня), что даже видавшие виды кадровики правительства удивлялись, как его в принципе подали. И ничего, прошло как по маслу", - добавил он.

"Так вот у меня вопрос: у нас вообще есть премьер-министр? Министр энергетики? Они способны вести независимую политику – или только по указке Коломойского могут работать? Если Зеленский еще не задал эти вопросы, то давайте зададим все вместе:Кабмин вообще контролирует ситуацию на "Центрэнерго"? Или его отдали в аренду на 100 лет вперед?Будут ли приняты в отношении руководства компании какие-то дисциплинарные меры за ежемесячные убытки на уровне 200 млн грн.?Кабмин согласовывал контракты на поставку угля через прокладки Коломойского и продажу электроэнергии по заниженному тарифу его же заводам – или Гончарука с Оржелем просто ставят перед фактом?Поставки и импорт электроэнергии из РФ это уже торговля на крови или нет?", - написал Марунич.

Он также задал еще ряд вопросов, связанных с убытками "Центрэнерго" и наращиванием долгов перед шахтерами, отменой банкротства и "будущим "переформированием" пула кредиторов" "Кабмин все держит под контролем или наблюдает со стороны как в реалити-шоу?", - спрашивает эксперт.

"Какие регионы будут отключены первыми, когда "Центрэнерго" окончательно гавкнется, будет загнано в убытки и остановится? Какой "план Б" у правительства Гончарука на этот счет?", - добавил он.

"Только что-то кажется, что вопросы останутся без ответа по понятной причине", - резюмировал он.