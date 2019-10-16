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16 октября 2019, среда, 15:56 81
Силовые структуры 2019-10-16T15:57:45+03:00
Українські Новини
Депутат Бужанский требует от Генпрокурора объяснить, почему он не расследует панамские офшоры Порошенко

Депутат Бужанский требует от Генпрокурора объяснить, почему он не расследует панамские офшоры Порошенко

Максим Бужанский. Фото: Facebook/Макс Бужанский
Максим Бужанский. Фото: Facebook/Макс Бужанский

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский требует от Генепрокурора объяснить, почему Генеральная прокуратура за полтора месяца не отправила в Панаму запрос относительно офшоров Порошенко. Об этом он написал на странице в Facebook

"Поздравляю Генерального Прокурора. У него есть целых 16 дней на то, чтобы до 1 ноября придумать объяснение для Президента. На предмет того, почему Генеральная Прокуратура за полтора месяца не отправила в Панаму запрос относительно офшоров Порошенко. И дала возможность закрыть возбужденное там дело об отмывании нелегальных доходов Петра Алексеевича. Включаю этот вопрос в список тех, которые собираюсь задать уважаемому господину Рябошапко сегодня в 15.00, на заседании комитета. Уважаемый Руслан Георгиевич, Вам придется начать работать хотя бы потому, что иначе все Ваши законопроекты и правки будут поддерживать только Ваши секретарши. И да, у меня для Вас небольшой сюрприз по делу Стерненко, не переключайтесь".


Как сообщали Українські Новини, Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко

Также Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко

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