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16 октября 2019, среда, 14:44 1051 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-10-16T14:58:23+03:00
Українські Новини
Данные Speedtest от Ookla: скорость мобильного интернета в Украине выросла, Киевстар лидирует

Данные Speedtest от Ookla: скорость мобильного интернета в Украине выросла, Киевстар лидирует

Международная компания Ookla, которой принадлежит сервис Speedtest, проанализировала почти 1,6 млн тестов скорости мобильного интернета в Украине, которые были сделаны пользователями во втором и третьем кварталах 2019 года*. Об этом говорится в сообщении компании.

За год в сети Киевстар показатель скорости Speed ​​Score вырос до 20.7, тогда как в 2018 году он был 16.32. Этот показатель самый высокий среди мобильных операторов Украины. Он включает данные о скорости загрузки (Download) и передачи (Upload) данных независимо от стандарта (как 4G, так и 2/3G), что позволяет получить всесторонние результаты тестирования.

Также в компании Ookla отметили, что средняя скорость загрузки мобильного интернета в Украине выросла до 20,9 Мбит/c, по сравнению с 16.17 Мбит/c в 2018 году. А средняя скорость загрузки в сети Киевстар выросла до 22.4 Мбит/c. Это связано со значительным увеличением числа абонентов Киевстар, которые перешли с 3G на скоростной 4G. Их общее количество уже превысило 7,5 млн.

Результаты последнего исследования в Украине доступны по этой ссылке.

Напомним, что Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов. Поэтому Ookla имеет наибольшее количество данных для анализа доступности и эффективности фиксированного и мобильного интернета.

*Методология исследований от Ookla подробно описана на сайте компании по этой ссылке.
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