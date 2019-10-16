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16 октября 2019, среда, 12:22 870
Экономика 2019-10-16T12:22:48+03:00
Українські Новини
В Офисе Президента узнали о негативных последствиях законопроекта №1210, - СМИ

В Офисе Президента узнали о негативных последствиях законопроекта №1210, - СМИ

В Офисе президента понимают, что принятие Верховной Радой законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды почти в 5 раз, будет иметь серьезные негативные последствия не только для железорудной промышленности, но и для всей украинской экономики.  Такое мнение выразил председатель объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя итоги сегодняшней встречи представителей горняков и металлургов с руководством офиса президента, передает МинПром.   

Он уточнил, что на встрече присутствовала заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив, заместитель министра экономики, заместитель министра финансов, представители налоговой службы, госкомпании ПАО "Укрзализныця" и т.д. 

"Хорошо, что эта встреча была. Она, по крайней мере, показывает важность проблемы. Мы говорим не о кризисе в отдельной отрасли – мы говорим, что принятие этого законопроекта №1210 может включить маховик, который повлияет на всю экономику Украины. Мне кажется, нам удалось показать это Юлии Ковалив, и она это прекрасно понимает. Как и те эксперты, которые присутствовали (на встрече)", – сказал он. 

Вопрос стоит о возможной потерей национальной экономикой 30% всех валютных поступлений, железнодорожная отрасль может лишиться 40% объемов грузоперевозки – поскольку в случае принятия законопроекта №1210 железорудные предприятия лишатся возможности экспортировать свою продукцию и будут вынуждены останавливать производство, пояснил А.Каленков. 

В свою очередь, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отметил, что сегодня представители Офиса президента в ходе встречи получили от бизнеса всю необходимую информацию, чтобы принять взвешенное решение относительно ренты на добычу железной руды. 

По его словам, Ю.Ковалив записала 15 пунктов наиболее проблемных вопросов, которые больше всего беспокоят металлургов и горняков. "Сегодня Юлия Ковалив понимает, какие вопросы больше всего беспокоят отрасль. Я думаю, по каждому из них мы сможем провести конструктивную  отдельную встречу", – отметил глава ФМУ. 

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