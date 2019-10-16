Кредиторы "Центрэнерго" обжалуют в Верховном суде решение об остановке процедуры банкротства компании

Кредиторы государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" обжалуют в Верховном Суде решение Северного апелляционного хозяйственного суда, которым он оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве "Центрэнерго".

Об этом Українським Новинам сообщил экс-депутат Верховной Рады 5-го созыва от "Блока Юлии Тимошенко "Батьківщина" и конечный бенефициар основного кредитора "Центрэнерго" "Баланс-Групп" Дмитрий Крючков.

"Приобретая уголь по цене по $128/тонна (при реальной стоимости в $86-87) себестоимость производства 1 кВт-ч на Трипольской ТЭЦ составляет 2,13 гривен, при том, что реализуется выработанная электроэнергия через компании-посредники, по 1,56 гривен за кВт-ч конкретным промышленным потребителям, то есть явно в убыток "Центрэнерго", - сказал он.

Крючков добавил, что новый менеджмент "Центрэнерго" демонстрирует миллиардные убытки и действует в интересах отдельных личностей.

Также он отметил, что ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что профессиональный менеджмент "Центрэнерго" консультируемый им произвёл расчёты, согласно которым себестоимость производства 1 кВт/ч составляет 1 гривну.

"Очень бы хотелось попросить эту формулу расчета столь явно неадекватной оценки и объяснение причины убыточности "Центрэнерго" под управлением консультируемого им менеджмента. Через 6 месяцев такой "профессиональной" деятельности кредиторская задолженность "Центрэнерго" превысит стоимость самой компании, и вопрос приватизации компании так и останется очередной декларацией", - подчеркнул Крючков.

При этом он добавил, что основные кредиторы компании будут оспаривать в Верховном суде решение Северного апелляционного хозяйственного суда, которым он оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве "Центрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, ранее Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".

Тем временем "Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по поводу независимости Владимира Потапенко, который возглавляет "Центрэнерго", нужно спрашивать у премьер-министра Алексея Гончарука.

Также Игорь Коломойский ввел в "Центрэнерго" схему, в результате которой госпредприятие несет миллиардные убытки.