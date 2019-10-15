В Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

На встрече ТКГ украинская сторона отметила, что вопреки "минским договоренностям" боевики нарушают режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в том числе и в районе Золотого и Петровского.

Украинская сторона отметила, что разведение войск вблизи этих населенных пунктов может произойти только при условии соблюдения 7 дневного режима тишины на этих участках.

Однако боевики не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию и размещают на передовой танки и минометы.

Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость разоружения подконтрольных боевикам населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово.

Также участники контактной группы подчеркнули, что боевики не пускают представителей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) к неподконтрольным Украине участкам российско-украинской границы.

Кроме того, гуманитарная подгруппа ТКГ работает над освобождением удерживаемых лиц.

В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос об отказе боевиков от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, а также восстановление уплаты налогов в украинский бюджет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли участок разведения войск около Золотого второй раз за неделю.

Тем временем глава комитета нацбезопасности заявил, что население двух городов ООС поддерживает разведение войск. Также в Золотое отправлены дополнительные силы полиции.