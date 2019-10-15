подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 18:02 24 Новости из регионов
Общество 2019-10-15T18:02:33+03:00
Українські Новини
В Днипре парень зверски избил девушку, а в Николаеве задержали луганского уголовника

В Днипре парень зверски избил девушку, а в Николаеве задержали луганского уголовника

ДТП в Кировоградской области.Фото:
ДТП в Кировоградской области.Фото: "Наше місто"

В Днипре парень зверски избил девушку на улице

В Днипре 13 октября семейный конфликт закончился дракой, сообщает "Днепр час".Молодой человек прямо на улице на глазах у прохожих принялся избивать девушку ногами. Все это сопровождалось криками и матерной руганью.Избиение происходило в дневное время в присутствии свидетелей, однако те делали вид, что не замечают происходящего. Расправившись с девушкой, нападавший оставил ее лежать на асфальте, а сам ушел в неизвестном направлении.

 

Азовское море атакуют браконьеры: задержали нелегалов с крупным уловом 

В селе Борисовка Запорожской области задержали браконьеров в Азовском море, сообщает "Наше Місто". По словам работника Приазовского национального природного парка, браконьеры выловили 78 штук азовского калкана. А это почти две сотни тысяч убытков для страны. На данный момент материалы передаются в Национальную полицию для открытия криминального производства.

Фото:nashemistoФото:nashemisto

Обнародовали фото поимки луганского уголовника, работавшего в Николаеве по схеме "Ваш сын в полиции"

72-летнему жителю Николаева позвонил неизвестный, и представившисьполицейским, сообщил, что сын пенсионера задержан. Длятого, чтобы "уладить вопросы", позвонивший потребовал три тысячи долларов.Пенсионер, услышав такое предложение, видимо, только ухмыльнулся, ведь у него сына нет. Он позвонил на линию 102. За деньгами лже-полицейский приехал на такси и был задержан сразу после получения денег. Оказалось, что 38-летний задержанный – ранее судимый житель Луганской области. Его сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщают "Николаевские новости".

 

В Днепропетровской области задержали девушку с наркотиками на сумму около 65 тысяч гривен 

Криворожские правоохранители изъяли у девушки метадон на сумму около 65 тыс. гривен, сообщает "Днепр час". Сотрудники полиции провели санкционированный обыск в квартире 20-летней девушки.В результате обыска в квартире обнаружено 25 свертков общим весом 23 грамма с веществом белого цвета кристаллического происхождения, похожей на "метадон". По ценам "черного рынка" стоимость изъятого вещества составляет около 65 000 гривен.Девушке грозит до 8 лет лишения свободы.

В аварии на трассе Н24 две машины всмятку: погибли трое взрослых и ребенок 

Вечером 14 октября на трассе Благовещенское-Николаев в лобовую столкнулись Opel и Москвич,сообщают "Николаевские новости". После столкновения "Опель" загорелся. Водитель "Москвича" и двое его пассажиров погибли мгновенно. 7-летняя девочка скончалась в больнице. Спасателивырезали погибших и раненных из покореженных машин. Еще семеро человек, среди них двое детей, с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу Южноукраинска.

Фото: Николаевские НовостиФото: Николаевские Новости

Ужасающие кадры аварии: автомобиль слетел с моста и упал на железную дорогу

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировоградской области 13 октября. Автомобиль "Шевроле" слетел с моста и упал прямо на железную дорогу. Водитель транспортного средства погиб на месте, а пассажирку в тяжелейшем состоянии доставили в больницу, сообщает "Наше Місто".

Фото: Наше містоФото: Наше місто

В Путивле обвалившаяся стена повредила газовую трубу: без газа 150 домов 

Один из бывших заводских корпусов завода "Сейм" в Путивле Сумской области обрушился, повредив газовую трубу. Без голубого топлива остались более 150 домохозяйств города. Здание, по информации городских властей, находится в частной собственности - его владелец бывший мэр города. Как сообщают правоохранители, пока нет уверенности, что под завалом никто не пострадал. Это здание стало в последнее время культовым местом для сбора молодежи. Практически каждый день и вечер там полно детворы, сообщает "Ваш шанс".

Полиция задержала в Одессе двух бандитов 

Для злодеяний два молодых человека арендовали машину. На месте преступления один из них подходил к кассиру и, угрожая пистолетом, требовал выручку. Второй — ждал в автомобиле.Задержали преступников после нападения на АЗС на автодороге "Одесса – Киев", сообщает "odessa.net.ua". Денег в кассе не оказалось, а кассир позвонила в полицию. Во время обысков по месту жительства и в автомобиле были обнаружены маски, оружие, одежда и другие вещдоки их преступной деятельности.

 

Больше новостей о: ДТП Николаев Регионы Днипро Региональные новости

Архив
Новости
После праздников гривна на межбанке обвалилась 18:13
В Днипре парень зверски избил девушку, а в Николаеве задержали луганского уголовника 18:02 Новости из регионов
Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики, – нардеп 17:58
За восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн 17:47
Эсминец ВМС США USS Porter зашел в порт Одессы 17:37
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен 21:35
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине 12:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok