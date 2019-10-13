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  • Украинская делегация провела ряд важных встреч на полях Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне, - Клочко
13 октября 2019, воскресенье, 15:45 156
Политика 2019-10-13T16:27:06+03:00
Українські Новини
Украинская делегация провела ряд важных встреч на полях Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне, - Клочко

Украинская делегация провела ряд важных встреч на полях Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне, - Клочко

Фото: Facebook/Андрей Клочко
Фото: Facebook/Андрей Клочко

Делегация Верховной Рады Украины несколько дней подряд работает на полях 65-й Парламентской ассамблеи НАТО. О деталях встреч и результаты работы украинских парламентариев на странице в Facebook сообщает народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.


"В таких важных мероприятиях, как Парламентская ассамблея НАТО, участвуют десятки влиятельных политиков ведущих стран мира. Так же используем каждую минуту, чтобы провести хоть короткие, но содержательные встречи, установить дружеские контакты и договориться о сотрудничестве", - написал он.

Андрей Клочко выступил на заседании Комитета по экономике и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО во время рассмотрения проекта резолюции "Северо-американский и европейский подходы к цифровым рынкам и кибербезопасности", где в том числе обсуждалось создание единого пространства цифровой безопасности.

Также, по словам Клочко, делегация украинских парламентариев уже провела встречи с депутатами, членами группы дружбы с Украиной Майклом Фэллоном, Джоном Гроганом, Джоном Виттингдейлом. Также состоялась встреча с членами парламентской делегации НАТО от Литовской Республики - Председателем Комитета по европейским делам, экс-премьер-министром Литовской Республики Гедиминасом Киркиласом и депутатом Литовского сейма Аусрин Армонайте.

"В Верховной Раде Украины - у нас разные взгляды на многие вопросы. Однако, на международной арене - мы единомышленники. Всем составом Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО - отстаиваем интересы Украины", - написал Андрей Клочко.

Как известно, в Лондоне с 11 по 14 октября проходит заседание юбилейной шестьдесят пятой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

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