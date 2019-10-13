Сегодня 2-я годовщина вступления в силу закона о языковых квотах

13 октября 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации".

Закон устанавливает на телевидении обязательные еженедельные квоты передач и фильмов на украинском языке.

Речь идет о 75% государственного языка для общенациональных и региональных телеканалов, 60% – для местных, а также 75% государственного языка для программ новостей на ТВ.

Как сообщали Українські Новини, в АП (теперь - ОП) открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот.

Тем временем Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.

В то же время, Зеленский выступает за защиту прав русскоязычных украинцев и против запрета русскоязычного телевидения. Также Зеленский за сохранение квот на украинский язык, но допускает их изменение.