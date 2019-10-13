В Киеве патрульные задержали мужчин с оружием и взрывчаткой

Столичные патрульные задержали четырех мужчин, в авто которых нашли оружие и взрывчатку.

Как сообщает "Информатор", в Голосеевском районе полиция остановила автомобиль Ford Focus, где обнаружила, по неподтвержденной информации, две гранаты РГД-5, одну граната Ф-1 и оружие.

Столичные патрульные задержали четырех мужчин, в авто которых нашли оружие и взрывчатку.

Задержание вооруженных мужчин. Фото: "Информатор"

Указанный транспорт патрульные искали из-за стрельбы, которая возникла раньше.

На месте происшествия проводились следственные действия. Прибыли сотрудники взрывотехнической службы, медики и около десяти экипажей патрульной полиции.

Как сообщали Українські Новини, 19 сентября полиция задержала подозреваемого в убийстве 3 сотрудников АЗС "Фактор" в Николаеве. Также сотрудники Национальной полиции в ходе обысков изъяли арсенал оружия у подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции (АЗС) "Фактор" в Николаеве.