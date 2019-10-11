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  • В Великобритания 9-тилетняя девочка осталась парализованной после показа акробатических трюков
11 октября 2019, пятница, 19:45 44
Мир 2019-10-11T19:45:54+03:00
Українські Новини
В Великобритания 9-тилетняя девочка осталась парализованной после показа акробатических трюков

В Великобритания 9-тилетняя девочка осталась парализованной после показа акробатических трюков

Фото:pixabay
Фото:pixabay

Еще в июне 9-тилетняя жительница Британии Мэйзи Джонс захотела похвастаться матери трюками, которым научилась. Однако, впоследствии девочку парализовало. Об этом сообщает Daily Mirror.

Юная акробатка показала матери акробатические элементы. Она сделала колесо и стойку на руках, после чего почувствовала головокружение и боль в животе. Ее мать Луиза сразу отвезла дочь в больницу, где девочку обследовали в течение недели.

Медики объяснили спазмы в животе, как хронический запор, однако объяснить головокружение так и не смогли. Ее отправили домой, но Мейзи пришлось вернуться. Она практически потеряла возможность передвигаться.

Впоследствии девочку направили в другую больницу, где специалисты обнаружили у Мейзи функциональное расстройство нервной системы. Это влияло на работу ее мозга так, что ее тело ниже шеи парализовало.

Девятилетняя Мейзи проходит сеансы с психологом, терапевтом и гидротерапевтом. Ее семья собирает деньги на лечение и надеется на скорое выздоровление дочери.

Как сообщали Українські Новини, ранее известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк парализовало, вследствие чего ее опухоль была неоперабельна. 

Кроме того, врачи впервые в мире смогли вернуть парализованным подвижность ног без операции.

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