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11 октября 2019, пятница, 17:51 32
Общество 2019-10-11T18:04:29+03:00
Українські Новини
Гонконгская компания хочет инвестировать в идеи украинского первокурсника

Гонконгская компания хочет инвестировать в идеи украинского первокурсника

Гонконгская компания Global Virtual Design and Construction Limited подписала договор с первокурсником физико-технического факультета КПИ им. Сикорского, бронзовым призером Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ членов Малой академии наук Назаром Поночевым о намерениях инвестиции и предоставлении поддержки.

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

Компания намерена поддержать разработанное молодым ученым программное обеспечение Harmix, которое самостоятельно подбирает музыку к видеоизображению, или наоборот видео к аудиодорожке при помощи системы искусственного интеллекта.

С этим проектом Поночев в начале 2019 года стал финалистом конкурса POLYTECO Україна 2018-2019  и призером международного научно-технического конкурса Intel ISEF, который проходил в мае в Финиксе (Аризона, США).

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны.

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