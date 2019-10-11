Гонконгская компания хочет инвестировать в идеи украинского первокурсника

Гонконгская компания Global Virtual Design and Construction Limited подписала договор с первокурсником физико-технического факультета КПИ им. Сикорского, бронзовым призером Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ членов Малой академии наук Назаром Поночевым о намерениях инвестиции и предоставлении поддержки.\r\nОб этом говорится в сообщении Киевской МАН.\r\nКомпания намерена поддержать разработанное молодым ученым программное обеспечение Harmix, которое самостоятельно подбирает музыку к видеоизображению, или наоборот видео к аудиодорожке при помощи системы искусственного интеллекта.\r\nС этим проектом Поночев в начале 2019 года стал финалистом конкурса POLYTECO Україна 2018-2019 и призером международного научно-технического конкурса Intel ISEF, который проходил в мае в Финиксе (Аризона, США).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.\r\nОсновной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны.