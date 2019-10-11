НААУ призывает Зеленского исключить экс-министра юстиции Онищука из Рабочей группы по вопросам судебной власти

Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала Президента Владимира Зеленского исключить Николая Онищука из состава Рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия через заявления по реформе адвокатуры.

Соответствующее обращение направлено в Офис Главы государства, говорится в сообщении пресс-службы НААУ.

В документе говорится, что 9 октября 2019 в эфире телеканала "Право-ТВ" Николай Онищук анонсировал планы возглавляемой им Рабочей группы разработать новую редакцию закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и представления Президентом Украины соответствующего законопроекта в Верховную Раду. При этом, Николаем Онищуком было сделано дискредитирующие заявления о деятельности адвокатуры в Украине и даны предвзятые оценки позиции НААУ.

"Считаем, что своими публичными комментариями господин Онищук показал неуважение к самоуправляющемуся институту адвокатуры Украины, непонимание ключевых принципов его деятельности и игнорирование международных стандартов, предусматривающих привлечение адвокатуры в процесс разработки изменений в профильное законодательство. Своими предвзятыми оценками председатель Рабочей группы уже вызвал репутационный ущерб института адвокатуры и дискредитировал консультативно-совещательный орган, в состав которого включен", - подчеркивается в обращении.

Адвокатское сообщество отметило, что Председатель Рабочей группы в составе Комиссии по правовой реформе фактически прямо показал намерения лоббировать законопроект №9055, который был подан пятым Президентом Украины Петром Порошенко, и в результате активного сопротивления адвокатского сообщества не был принят в Верховной Раде.

"Такая публичная позиция господина Онищука свидетельствует о его непрофессиональной предвзятые подходы и лоббистские намерения. Очевидно, что такую ​​позицию сформировано опытом работы господина Онищука в составе Конституционной комиссии при Президенте Украины и участием в деятельности Совета по вопросам судебной реформы, под координацией заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова в полутайный способ разработала и приняла скандальный законопроект №9055. Все это делает его дальнейшее участие в разработке реформы адвокатуры, соответствующей принципам приоритетности прав и свобод человека и гражданина и учитывала международные обязательства Украины и демократические стандарты организации самоуправляющегося института адвокатуры", - говорится в обращении.

НААУ напомнила, что предыдущая попытка реформы адвокатуры в 2016-2018 годах путем принятия законопроекта №9055 вызвала публичную критику адвокатского сообщества и была негативно оценена не только адвокатурой, но и наиболее авторитетными правозащитными организациями как такая, которая ограничит возможности защиты конституционных прав граждан. Любые инициативы по реанимации этого законопроекта будут иметь негативные последствия и не могут быть приемлемыми в контексте усилий новой власти по усовершенствовать систему правосудия в Украине.

Учитывая намерения Президента Украины провести реальную судебную реформу, о чем он заявил на пресс-марафоне 10 октября 2019, адвокатское сообщество надеется, что на их обращение будет соответствующая реакция и справедливое решение.

Напомним, ранее НААУ требовала от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства.

Николай Онищук был назначен ректором Национальной школы судей в ноябре 2013 года решением ВККСУ, состав которой люстрирован после Майдана.

В 2011 Янукович ввел в состав комиссии по предупреждению пыток экс-министра юстиции Онищука