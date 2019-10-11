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  • Националисты мешают Зеленскому развести силы на Донбассе, - Путин
11 октября 2019, пятница, 13:03 604
Политика 2019-10-11T13:04:54+03:00
Українські Новини
Националисты мешают Зеленскому развести силы на Донбассе, - Путин

Националисты мешают Зеленскому развести силы на Донбассе, - Путин

Зеленский и Путин. Фото: Обозреватель
Зеленский и Путин. Фото: Обозреватель

Президент России Владимир Путин заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в Донбассе из-за националистов.

Об этом говорится в сообщении российского издания ТАСС, передают Українськi Новини.

"Договорились о разведении сил, но никак действующий Президент (Украины Владимир Зеленский) не может обеспечить разведение боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - заявил Путин в ходе саммита лидеров стран Содружества Независимых Государств в Ашхабаде.


По его словам, представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил - запускали белую ракету, однако с украинской стороны ответа не было. "Здесь нужно проявление политической воли", - добавил Путин.

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября активисты политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов") решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция. В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.

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