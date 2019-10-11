18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины

18 октября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Переселенцы с оккупированных территорий Донбасcа и Крыма и участники АТО с оккупированных и аннексированных территорий против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины".\r\nОрганизатор: "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории".\r\n Спикер:\r\n\r\nГреков Николай, депутат Луганского городского совета 4 созыва, мэр г. Александровск, Луганской обл., участник боевых действий АТО;\r\nВирьовкина Лилия, председатель ОО "Ти потрібен Україні", ОО "Сильніші разом";\r\nИльченко Константин, экс-руководитель военно-гражданской администрации г. Золотое. \r\n\r\nОнлайн-трансляция события тут: https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж