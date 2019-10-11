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  • 18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины
11 октября 2019, пятница, 11:15 39
Пресс-центр 2019-10-11T12:37:23+03:00
Українські Новини
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий

18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины

18 октября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Переселенцы с оккупированных территорий Донбасcа и Крыма и участники АТО с оккупированных и аннексированных территорий против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины".

Организатор: "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории".

Спикер:

  • Греков Николай, депутат Луганского городского совета 4 созыва, мэр г. Александровск, Луганской обл., участник боевых действий АТО;
  • Вирьовкина Лилия, председатель ОО "Ти потрібен Україні", ОО "Сильніші разом";
  • Ильченко Константин, экс-руководитель военно-гражданской администрации г. Золотое. 

Онлайн-трансляция события тут: https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal 

Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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