Подписчики против: Дубинский решил отозвать законопроект о введении 1%-го сбора с обмена валюты

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который предлагает Раде отменить военный сбор, решил отозвать законопроект о введении 1%-го сбора с наличных валютообменных операций на развитие спорта.

Об этом он написал в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты. Нет, не поддерживают – 8K (79%)… В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208", - написал он.

Данным проектом закона было предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме в соответствии с общими принципами установления налогов и сборов, предусмотренных настоящим кодексом.

Законопроектом также было предусмотрено установление ответственности плательщиков сбора за осуществление операций по покупке иностранной валюты в наличной форме без выдачи расчетных документов.

Как сообщали Українські Новини, Дубинский предлагает ввести 1%-й сбор с обмена валют на развитие спорта. Тем временем, из-за правки Дубинского цена на сигареты вырастет на 18% в 2020. Ранее Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют.