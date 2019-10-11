Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько, - СМИ

Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходьк

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики вызывает на свое заседание 16 октября Генеральная прокурора Руслана Рябошапку для выяснения причины невнесения им в Парламент представления о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Бориса Приходько (беспартийный).

Об этом говорится в сообщении общественной организации Всеукраинское объединение добровольцев в Facebook, передает портал kontrakty.ua.

Сообщается, что Приходько проходит обвиняемым по уголовному делу по факту незаконного завладения в течении 2013-14 годов должностными лицами "Брокбизнесбанка" средствами финансового учреждения, а также средствами Нацбанка Украины. Дело сейчас находится в Дарницком районном суде Киева. Служащим инкриминируется незаконная легализация средств, вследствие чего государство понесло убытки более 2 млрд гривен.

В общественной организации подчеркнули, что судьи, ссылаясь на отсутствие представления Генерального прокурора о снятия с Приходько депутатской неприкосновенности, заблокировали рассмотрение дела. Генпрокурор не внес соответствующее представление несмотря на то, что ряд народных депутатов, граждан и активистов общественных организаций ранее направляли многочисленные обращения по этому поводу.

"Есть хорошая новость. Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике поддержал предложение, настоящего "Слуги народа" Антона Полякова, о вынесении на заседание 16 октября двух вопросов. Почему Генеральным прокурором Украины не инициировано, не поддержано и не внесено в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Приходько Бориса Викторовича. И пригласить для предоставления информации по этому поводу Генерального прокурора Рябошапку Р.", - говорится в сообщении общественной организации.

По мнению Всеукраинского объединения добровольцев, "такие проволочки и бездействие со стороны Генерального прокурора Украины вызывают сомнения в его личной добросовестности и объективности в ведении дела. Более того, есть определенные сомнения в незаангажированности в решении вопроса".

В общественном объединении считают, что поведение Генпрокурора "наталкивает на объективные предположения о наличии коррупционной составляющей".

"Также возникают вопросы и относительно других фигурантов этого дела. Среди них - народный депутат Украины Давыденко Валерий Николаевич, который был и является деловым партнером Приходько Бориса Викторовича и имел непосредственное отношение к схеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме вынесения вопроса Приходько на комитет Верховной Рады, Антон Поляков обратился с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке в данном вопросе и взятии этого дела на личный президентский контроль.