подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько, - СМИ
11 октября 2019, пятница, 10:33 1042
Политика 2019-10-11T10:35:32+03:00
Українські Новини
Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходьк

Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько, - СМИ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики вызывает на свое заседание 16 октября Генеральная прокурора Руслана Рябошапку для выяснения причины невнесения им в Парламент представления о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Бориса Приходько (беспартийный).

Об этом говорится в сообщении общественной организации Всеукраинское объединение добровольцев в Facebook, передает портал kontrakty.ua.

Сообщается, что Приходько проходит обвиняемым по уголовному делу по факту незаконного завладения в течении 2013-14 годов должностными лицами "Брокбизнесбанка" средствами финансового учреждения, а также средствами Нацбанка Украины. Дело сейчас находится в Дарницком районном суде Киева. Служащим инкриминируется незаконная легализация средств, вследствие чего государство понесло убытки более 2 млрд гривен.

В общественной организации подчеркнули, что судьи, ссылаясь на отсутствие представления Генерального прокурора о снятия с Приходько депутатской неприкосновенности, заблокировали рассмотрение дела. Генпрокурор не внес соответствующее представление несмотря на то, что ряд народных депутатов, граждан и активистов общественных организаций ранее направляли многочисленные обращения по этому поводу.

"Есть хорошая новость. Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике поддержал предложение, настоящего "Слуги народа" Антона Полякова, о вынесении на заседание 16 октября двух вопросов. Почему Генеральным прокурором Украины не инициировано, не поддержано и не внесено в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Приходько Бориса Викторовича. И пригласить для предоставления информации по этому поводу Генерального прокурора Рябошапку Р.", - говорится в сообщении общественной организации.

По мнению Всеукраинского объединения добровольцев, "такие проволочки и бездействие со стороны Генерального прокурора Украины вызывают сомнения в его личной добросовестности и объективности в ведении дела. Более того, есть определенные сомнения в незаангажированности в решении вопроса".

В общественном объединении считают, что поведение Генпрокурора "наталкивает на объективные предположения о наличии коррупционной составляющей".

"Также возникают вопросы и относительно других фигурантов этого дела. Среди них - народный депутат Украины Давыденко Валерий Николаевич, который был и является деловым партнером Приходько Бориса Викторовича и имел непосредственное отношение к схеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме вынесения вопроса Приходько на комитет Верховной Рады, Антон Поляков обратился с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке в данном вопросе и взятии этого дела на личный президентский контроль.

Больше новостей о: Брокбизнесбанк Борис Приходько Генеральная прокуратура Украины Руслан Рябошапка Верховная Рада Украины Зеленский Владимир Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Поляков Антон Давыденко Валерий

Архив
Новости
Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210, - Беленький 12:36
DCH Ярославского заявила об интересе к приватизации "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании" 12:35
Шулявский мост.
В Киеве полностью перекроют проспект Победы: схемы объезда 12:33 Карта
Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины 12:31 Пресс-релиз
Аудит НАБУ будет проведен после принятия Радой изменений в закон, - Офис 12:21 Документ
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok